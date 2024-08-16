Прекрасный Мангистау! В природном парке «Кызылсай» фотоловушки зафиксировали редких животных и птиц

С начала года порядка 20 тысяч различных представителей фауны зафиксировали фотоловушки в государственном региональном природном парке «Кызылсай» в Мангистауской области. На них попали редкие звери и птицы, занесенные в Красную книгу: устюртский архар, орел, сова, степная кошка, белый волк, джейран, лиса и другие краснокнижники. Об этом рассказал Мынберген Каратауов, директор парка.
Камеры UOVision GREEN 30 установлены на всех особо охраняемых природных территориях заповедника, в местах круглогодичной концентрации представителей фауны.
Первые камеры в природном парке начали устанавливать в 2021 году. Как говорит Мынберген Каратауов, фотоловушки фиксируют животных и птиц в течение полутора месяцев, затем сотрудники производят замену батареек, загружают отснятые снимки на компьютер, и вновь устанавливают камеры на территории заказников.
В состав парка входят государственные природные заказники «Тасорпа», «Манашы», «Жабайушкан», «Адамтас» и парк «Кызылсай». Общая площадь заповедника - 785 760, 98 гектаров.
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