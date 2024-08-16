Прекрасный Мангистау! В природном парке «Кызылсай» фотоловушки зафиксировали редких животных и птиц

С начала года порядка 20 тысяч различных представителей фауны зафиксировали фотоловушки в государственном региональном природном парке «Кызылсай» в Мангистауской области. На них попали редкие звери и птицы, занесенные в Красную книгу: устюртский архар, орел, сова, степная кошка, белый волк, джейран, лиса и другие краснокнижники. Об этом рассказал Мынберген Каратауов, директор парка.