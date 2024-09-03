Фотоистория журналиста Lada.kz: Коты Стамбула - городские обитатели с характером

Каждый, кто когда-либо посещал самый крупный и колоритный город Турции - Стамбул, был удивлен огромным числом котов, обитающих на улицах этого древнего мегаполиса. Журналист Lada.kz Лиана Рязанцева в своей фотоистории рассказала об отношении к котам в Стамбуле.

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Коты в Стамбуле буквально повсюду. Их можно встретить на улицах, в парках, ресторанах и даже музеях.

Они стали такой же неотъемлемой частью города, как его дворцы, мечети и парки. Стамбул просто невозможно представить без этих пушистых обитателей.

В Стамбуле к котам относятся с особым уважением. Их не прогоняют ни палкой, ни веником - им позволено буквально все.

Коты спокойно лежат на полках среди товаров в магазинах и уютно устраиваются среди книг и журналов на рынке.

Здесь они - постоянные спутники торговцев.

Коты охраняют лавки с тканями, коврами, сувенирами, сладостями и специями, словно понимая важность их товаров. Продавцы часто оставляют миски с едой и водой, делая котов своими верными партнерами.

В торговых центрах и крупных брендовых магазинах для котов даже установлены домики и кормушки с едой.

На улицах Стамбула функционируют специальные автоматы, которые выдают корм для бездомных животных в обмен на опущенную монетку.

Они - настоящие хозяева города, с равнодушием царей наблюдающие за суетой туристов и жителей.

Каждый уголок города - их территория, от которой они не откажутся ни за что на свете.

На набережной коты охраняют рыбаков, ведь им часто перепадает рыбка.

Их никто не трогает: ни городская администрация, ни местные дети. Улицы, парки и даже мечети - все это часть их мира.

Местные жители Стамбула говорят, что забота о котах - это традиция, передающаяся из поколения в поколение, символ доброты и гостеприимства.

У Пророка Мухаммада была любимая кошка, и она всегда находилась рядом с ним. Однажды она спасла ему жизнь, отогнав ядовитую змею. Пророк очень ценил и любил кошек, и считал их чистыми и мирными животными. Кошки и сегодня могут свободно заходить в мечети, и никто их оттуда не выгоняет. Мы, турки, верим, что того, кто обидит кошку, ждет беда в доме, - рассказал местный житель Мустафа.

Коты в Стамбуле не просто домашние животные, они - часть городской жизни. Местные жители и туристы с удовольствием гладят их и кормят.

Стамбульские коты - это не просто животные, это живые символы города. Их присутствие придает Стамбулу особую атмосферу уюта и домашнего тепла.

В Стамбуле не только бродячие коты, но и собаки также чувствуют себя полноправными жителями города.

P.S. Как жителю Актау, где я родилась и выросла, мне непонятно, откуда у жителей города появилась такая нелюбовь к этим пушистым созданьям. Ведь это противоречит и человеческим, и религиозным законам. Почему городские власти пытаются уничтожить котов, вместо того, чтобы бороться с крысами?

Напомним, в Актау стали массово пропадать бездомные кошки.