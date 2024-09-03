Фотоистория журналиста Lada.kz: Коты Стамбула - городские обитатели с характером

Каждый, кто когда-либо посещал самый крупный и колоритный город Турции - Стамбул, был удивлен огромным числом котов, обитающих на улицах этого древнего мегаполиса. Журналист Lada.kz Лиана Рязанцева в своей фотоистории рассказала об отношении к котам в Стамбуле.
Коты в Стамбуле буквально повсюду. Их можно встретить на улицах, в парках, ресторанах и даже музеях.
Они стали такой же неотъемлемой частью города, как его дворцы, мечети и парки. Стамбул просто невозможно представить без этих пушистых обитателей.
В Стамбуле к котам относятся с особым уважением. Их не прогоняют ни палкой, ни веником - им позволено буквально все.
Коты спокойно лежат на полках среди товаров в магазинах и уютно устраиваются среди книг и журналов на рынке.
Здесь они - постоянные спутники торговцев.
Коты охраняют лавки с тканями, коврами, сувенирами, сладостями и специями, словно понимая важность их товаров. Продавцы часто оставляют миски с едой и водой, делая котов своими верными партнерами.
В торговых центрах и крупных брендовых магазинах для котов даже установлены домики и кормушки с едой.
На улицах Стамбула функционируют специальные автоматы, которые выдают корм для бездомных животных в обмен на опущенную монетку.
Они - настоящие хозяева города, с равнодушием царей наблюдающие за суетой туристов и жителей.
Каждый уголок города - их территория, от которой они не откажутся ни за что на свете.
На набережной коты охраняют рыбаков, ведь им часто перепадает рыбка.
Их никто не трогает: ни городская администрация, ни местные дети. Улицы, парки и даже мечети - все это часть их мира.
Местные жители Стамбула говорят, что забота о котах - это традиция, передающаяся из поколения в поколение, символ доброты и гостеприимства.
У Пророка Мухаммада была любимая кошка, и она всегда находилась рядом с ним. Однажды она спасла ему жизнь, отогнав ядовитую змею. Пророк очень ценил и любил кошек, и считал их чистыми и мирными животными. Кошки и сегодня могут свободно заходить в мечети, и никто их оттуда не выгоняет. Мы, турки, верим, что того, кто обидит кошку, ждет беда в доме, - рассказал местный житель Мустафа.
Коты в Стамбуле не просто домашние животные, они - часть городской жизни. Местные жители и туристы с удовольствием гладят их и кормят.
Стамбульские коты - это не просто животные, это живые символы города. Их присутствие придает Стамбулу особую атмосферу уюта и домашнего тепла.
В Стамбуле не только бродячие коты, но и собаки также чувствуют себя полноправными жителями города.
P.S. Как жителю Актау, где я родилась и выросла, мне непонятно, откуда у жителей города появилась такая нелюбовь к этим пушистым созданьям. Ведь это противоречит и человеческим, и религиозным законам. Почему городские власти пытаются уничтожить котов, вместо того, чтобы бороться с крысами?
Напомним, в Актау стали массово пропадать бездомные кошки.
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