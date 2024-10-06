Как танцы делают жителей Актау счастливее!

В Актау впервые за последние полвека возродили танцевальную площадку под открытым небом. Теперь каждую субботу горожане собираются в парке «Акбота», чтобы наслаждаться музыкой и танцевальными вечерами. О том, как эти танцы приносят радость жителям Актау, рассказывает в своей фотоистории журналист Lada.kz Лиана Рязанцева.

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Уже третью субботу подряд городской парк «Акбота» становится местом притяжения для жителей Актау. Под открытым небом здесь звучат мелодии разных времен – от советской эстрады до современных хитов.

Люди всех поколений собираются вместе, чтобы отвлечься от повседневных забот и насладиться музыкой.

Организатором этого праздника для жителей Актау стала Ирина Бисингалиева, которая выиграла грант от НПУ «ЭкоМангистау» для воплощения своей социальной инициативы в рамках конкурса «Гражданский Импульс».

Танцплощадка под открытым небом это мечта многих поколений людей. Тех, кто основал наш Актау, кто совершал трудовые подвиги и совершает, и, не придавая статус подвига всему тому, что помогает ему продолжать оставаться уникальным городом на каменистой земле Каспия. Сделать что-то нужное, поднять дух его жителей, напоить души звуками детства и юности, объединить все поколения на танцевальной площадке под открытым небом – это было давней, «дремлющей» во мне мечтой. Конкурс проектов, объявленный НПУ «Эко Мангистау» при поддержке управления внутренней политики акимата Мангистауской области, стал для меня реальной возможностью осуществить мечту, - рассказала Ирина Бисингалиева.

Открытие танцплощадки в городском парке — это замечательная идея. Прежде всего, она дарит тепло, возвращает нас к живому общению и дружбе. Сегодня мы здесь, как будто все с одной планеты. Это настоящий праздник для каждого из нас, – делится своими впечатлениями жительница Актау Татьяна. Много лет назад в Актау уже была такая танцплощадка, и это была частичка всего хорошего, что у нас было. Сейчас нас словно вернули в нашу молодость, – с улыбкой добавила она.

Жительница Актау Ольга отметила: «Возродить танцплощадку – это просто гениальная идея. Это супер!».

Для многих жителей Актау танцплощадка стала возвращением в молодость, напоминая о временах, когда субботние вечера были наполнены музыкой и танцами. Эти люди – живая история города, и они с радостью делятся своей энергией с молодыми.

Сегодня я впервые пришла на танцплощадку с семьей, чтобы послушать музыку и увидеть радостные лица горожан, - рассказывает Пелагея, жительница Актау.

На танцплощадке можно увидеть и молодежь. Они двигаются под современные ритмы, привнося свой стиль и энергию. Несмотря на разницу в возрасте, всех объединяет радость от музыки и движения.

Молодые семьи с детьми тоже участвуют в вечерах танцев.

Среди танцующих много и тех, кто просто приходит насладиться атмосферой – посидеть, расслабиться и понаблюдать за людьми, окунувшись в общее настроение праздника.

Танцы под открытым небом в парке «Акбота» – это не просто развлечение, это возможность для людей быть вместе, делиться радостью и любовью к музыке. И эти вечера делают жителей Актау счастливее.

Организатор Ирина Бисингалиева приглашает всех жителей Актау каждую субботу с 19:00 до 21:00 часов на танцплощадку, чтобы насладиться музыкой и танцами под открытым небом.