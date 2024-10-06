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06.10.2024, 10:51

Как танцы делают жителей Актау счастливее!

История в фотографиях 0 6 237 Лиана Рязанцева

В Актау впервые за последние полвека возродили танцевальную площадку под открытым небом. Теперь каждую субботу горожане собираются в парке «Акбота», чтобы наслаждаться музыкой и танцевальными вечерами. О том, как эти танцы приносят радость жителям Актау, рассказывает в своей фотоистории журналист Lada.kz Лиана Рязанцева.

Фото автора
Фото автора

Уже третью субботу подряд городской парк «Акбота» становится местом притяжения для жителей Актау. Под открытым небом здесь звучат мелодии разных времен – от советской эстрады до современных хитов.

Люди всех поколений собираются вместе, чтобы отвлечься от повседневных забот и насладиться музыкой.

Организатором этого праздника для жителей Актау стала Ирина Бисингалиева, которая выиграла грант от НПУ «ЭкоМангистау» для воплощения своей социальной инициативы в рамках конкурса «Гражданский Импульс».

Танцплощадка под открытым небом это мечта многих поколений людей. Тех, кто основал наш Актау, кто совершал трудовые подвиги и совершает, и, не придавая статус подвига всему тому, что помогает ему продолжать оставаться уникальным городом на каменистой земле Каспия. Сделать что-то нужное, поднять дух его жителей, напоить души звуками детства и юности, объединить все поколения на танцевальной площадке под открытым небом – это было давней, «дремлющей» во мне мечтой. Конкурс проектов, объявленный НПУ «Эко Мангистау» при поддержке управления внутренней политики акимата Мангистауской области, стал для меня реальной возможностью осуществить мечту, - рассказала Ирина Бисингалиева.

Открытие танцплощадки в городском парке — это замечательная идея. Прежде всего, она дарит тепло, возвращает нас к живому общению и дружбе. Сегодня мы здесь, как будто все с одной планеты. Это настоящий праздник для каждого из нас, – делится своими впечатлениями жительница Актау Татьяна. Много лет назад в Актау уже была такая танцплощадка, и это была частичка всего хорошего, что у нас было. Сейчас нас словно вернули в нашу молодость, – с улыбкой добавила она.

Жительница Актау Ольга отметила: «Возродить танцплощадку – это просто гениальная идея. Это супер!».

Для многих жителей Актау танцплощадка стала возвращением в молодость, напоминая о временах, когда субботние вечера были наполнены музыкой и танцами. Эти люди – живая история города, и они с радостью делятся своей энергией с молодыми.

Сегодня я впервые пришла на танцплощадку с семьей, чтобы послушать музыку и увидеть радостные лица горожан, - рассказывает Пелагея, жительница Актау.

На танцплощадке можно увидеть и молодежь. Они двигаются под современные ритмы, привнося свой стиль и энергию. Несмотря на разницу в возрасте, всех объединяет радость от музыки и движения.

Молодые семьи с детьми тоже участвуют в вечерах танцев.

Среди танцующих много и тех, кто просто приходит насладиться атмосферой – посидеть, расслабиться и понаблюдать за людьми, окунувшись в общее настроение праздника.

Танцы под открытым небом в парке «Акбота» – это не просто развлечение, это возможность для людей быть вместе, делиться радостью и любовью к музыке. И эти вечера делают жителей Актау счастливее.

Организатор Ирина Бисингалиева приглашает всех жителей Актау каждую субботу с 19:00 до 21:00 часов на танцплощадку, чтобы насладиться музыкой и танцами под открытым небом.

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