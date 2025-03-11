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11.03.2025, 17:49

Отзовись, милосердный Актау! История о людях, котах и человечности

История в фотографиях 0 3 116 Сергей Кораблев

Из соцсетей мы узнали о молодом человеке Алексее, который со своей девушкой содержит 10 кошек. Такое количество домашних любимцев собралось за семь лет. Молодые люди подбирали кого-то на улице, кого-то спасали и выхаживали. Со временем животных хотели пристроить в добрые руки, но не удалось, и их оставляли себе. В связи с непредвиденными обстоятельствами по здоровью Алексея у пары накопились долги, и их могут выселить из арендованной квартиры. Трогательная кошачья история в фоторепортаже корреспондента Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Начнем с того, что Алексей с детства любит животных. В родительском доме всегда были домашние питомцы.

Теперь к нашей истории. Летним жарким вечером 2018 года парень возвращался с работы, с базы отдыха «Tree Of Life». По дороге, заехав в общественный уличный туалет, он услышал мяуканье. Оказалось, что котенок тонул и захлебывался в фекалиях. Согнув валявшийся рядом профлист, он смог  найденыша дость наружу. Алексей тут же отмыл его. Животное выжило, правда, страдает глухотой. Это была девочка, которую назвали Милка.

Мы застали Милку в неподходящий момент – она только проснулась и не успела помыть глазки

Все воспринимают ее как вожака стаи, а кто-то - даже как маму

Позже молодой человек познакомился с девушкой, переехал от родителей на съемную квартиру. Пара решила завести для Милки подругу.

Так появилась Снежка, которую они взяли по объявлению

Как-то Снежка исчезла, рассказывает владелец, оказывается, что она сорвалась с кондиционера на пятом этаже. Почти сутки ушли на ее поиски. Одна из жительниц дома сказала, что видела похожую кошку, указав направление.

Так, на заданном пути они наткнулись на полугодовалого котенка белого цвета. Он дрожал от мороза. Они взяли его с собой и позже благополучно нашли целой и невредимой Снежку.

Прибывшему в их семью «блондину» дали имя Дебби. Поначалу он был диким, но затем одомашнился

Следующая в списке – Нелли. Со слов хозяина, она сама забежала к ним в квартиру при открытой двери. Алексей и его подруга не заметили гостью, если бы не Снежка, которая подозрительно начала шипеть. Они обнаружили, что к ним прибилась беременная кошка.

 Нелли (Фото из архива Алексея)

Некоторые волонтеры предлагали ее стерилизовать во время беременности, но мне было жаль ее, я решился и дал ей шанс родить. Через две недели она окотилась. Из ее помета, пяти детенышей, выжил лишь один – девочка, но у нее  церебральный паралич (ДЦП). Позже кошку стерилизовали, - рассказал спаситель.

Как выглядит Нелли сейчас

А это ее выживыший детеныш Рубина

Рубина отличается от остальных тем, что при ходьбе переваливается как-то боком, а при беге прыгает. Также у нее много выпавших зубов.

Шестой по счету член семейства из числа пушистиков - это Саманта. Ее сбила машина примерно в пятимесячном возрасте. Она получила сотрясение мозга. Свозили к ветеринару, кости оказались целы. Нужен был только уход и уколы. Молодым людям удалось реабилитировать ее, и в итоге оставить себе.

Следующий по списку - рыжий Симба.

Он только проснулся

Увидел объявление, что молодая мама с грудным ребенком отдает в добрые руки котенка. У него был лишай, и девушка опасалась за своего новорожденного малыша. Симбе грозила одна участь – его хотели усыпить. Но я все же вылечил его, выдавая прописанные медикаменты, - рассказывает Алексей.

Фото из объявления о рыжем Симбе (Фото из архива Алексея)

После Симбы девушка Алексея наткнулась на объявление в Instagram, где говорилось, что в одном из подъездов жилых домов живет котенок, которого затаскала детвора. У него были оборваны усики. Девушка сжалилась и не смогла его не забрать.

Скриншот из объявления о Боне (Фото из архива Алексея)

Это девочка, а имя ей дали Боня

Два года назад у самого Алексея обнаружись проблемы со здоровьем. Он пошел на обследование в больницу, на входе встретил черного котенка, у которого были отморожены лапки. Его пригрели дома, накормили и оставили пожить некоторое время. Попытка пристроить в добрые руки оказалась безуспешной. Назвали Бэтмен.

Не смог оставить его на произвол судьбы. Грех выбрасывать. Понимаю, что много бездомных животных, но все же мы в ответе за тех, кого приручили, - говорит Алексей.

Самый последний и самый маленький представитель кошачьих – это Мажор

Его привезли в конце декабря прошлого года из этноаула «Когез» из Шетпе в Актау с подозрением на кость в гортани. Увидев это, Алексей, не задумываясь, откликнулся на объявление.

Скриншот из объявления (Фото из архива Алексея)

Он похрипывал, не мяукал. Было обнаружено инфекционное заболевание. Ветеринар назначил лечение и малыша на 10 дней изолировали от остальных кошек, - делится хозяин.

Теперь, как мы видим, Мажор наслаждается полноценной жизнью

Как рассказывает пара, среди питомцев были стычки: шипели друг на друга, но никогда до драки не доходило, живут большой дружной семьей.

Стоит также отметить, что все кошки стерилизованы

Главе кошачьего дома Алексею провели уже три операции. Последняя, в январе этого года, закончилась неблагоприятно, был задет слюнной канал. Ему прописали двухмесячный курс реабилитации. Врачи ему рекомендовали отказаться от работы в общепите, которой он занимался 10 лет, из-за угрозы инвалидности.

Курс реабилитации на сегодня, 11 марта, он прошел успешно. За это время, как говорит Алексей, накопились долги. Сейчас он в поисках работы, по пока безрезультатно. Его девушке приходится работать одной, чтобы содержать семью и животных.

Из-за непредвиденной ситуации по здоровью влезли в долги, теперь нам может грозить выселение. Больше всего волнуют кошки. Я бы оставил себе трех, четырех, но остальных девать некуда. Сколько пытались пристроить котят в добрые руки, никто не откликается, - с отчаянием в голосе признается парень.

К слову, сегодня, 11 марта, у Алексея день Рождения. Ему исполняется 31 год. 

Увы, наш материал лишен счастливого конца. Но есть надежда, может кто-то откликнется и поможет любым способом и этим двум милосердным ребятам, и их питомцам. 

Для связи с Алексеем предоставляем его аккаунт в Instagram.

 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Да, я понимаю - Алексей прекрасный человек. Но что думают арендодатели по поводу 10 кошек в ИХ квартире?
11.03.2025, 18:32
fox1167
fox1167
Скорейшего Тебе выздоровления Добрый Человек!
11.03.2025, 13:39
fox1167
fox1167
Скорейшего Тебе выздоровления Добрый Человек!
11.03.2025, 13:39
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