Женское байкерское сообщество открыло мотосезон-2025 в Актау

Фото Ольги Ярославской

Официальное открытие мотосезона-2025 прошло у амфетеатра в 15 микрорайоне.

Открытие мотосезона стало отличной возможностью для жителей Актау познакомиться с единомышленниками и обменяться опытом.

Мероприятие собрало немало зрителей и участников.

Были организованы фотозоны, конкурсы, развлечения и аниматоры для самых маленьких зрителей.

Мероприятие в Актау посетили байкеры из Башкирии.

Изюминкой открытия стало участие женского байкерского сообщества.

Организатор женского байкерского сообщества «Gorgon’s» Валерия Каратунова рассказала корреспонденту редакции о движении и планах на сезон.

Женское сообщество Gorgon’s мы создали в 2021 году. Многие традиционные мотоклубы либо закрыты для женщин, либо воспринимают как дополнение к мужчинам. В ответ на это женщины начали объединяться, чтобы поддерживать друг друга, развиваться как райдеры и формировать собственную культуру. Так и пришло решение создать своё мотосообщество в Актау, - рассказала Валерия.

Валерия отметила, что на сегодняшний день в сообществе состоят семь участниц, и всех их объединяет стремление к самореализации.

Через участие в жизни клуба девушки выражают свою индивидуальность и ломают стереотипы. Страсть к путешествиям, технике и духу приключений - вот что нас объединяет. Среди участниц есть как начинающие мотоциклистки, только что получившие права или недавно начавшие ездить, так и девушки с более значительным опытом. Мы поддерживаем друг друга, часто обмениваемся советами и делимся опытом. Наши общие интересы - это совместные поездки, дальние путешествия, участие в мотослетах, фестивалях и благотворительных пробегах, — сказала Валерия.

Отвечая на вопрос корреспондента о стереотипах, с которыми сталкиваются байкерши, Валерия привела показательный пример:

Многие думают: если девушка на байке — значит, она просто хочет привлечь внимание. Считается, что мы занимаемся этим ради эпатажа, а не из искреннего интереса. Также существует убеждение, что женщины не разбираются в технике, мол, не смогут починить байк или понять, как он устроен. Но это далеко от реальности. У нас, например, есть 16-летняя участница, которая своими руками собирает и ремонтирует мотоцикл. Она действительно увлечена этим, и у неё отлично получается.

Участницы женского сообщества подчеркнули, что участие в мотожизни позволяет им раскрыть свой потенциал, почувствовать свободу, независимость и внутреннюю силу.

Организатор женского байкерского сообщества «Gorgon’s» Валерия Каратунова подчеркнула, что в будущем они стремятся привлечь как можно больше девушек к мотокультуре.

Наше сообщество - это не только про байки, это про свободу, поездки, дальние путешествия, — отметила Валерия.

В завершение мероприятия байкеры устроили мотопробег по городу, продемонстрировав свою технику жителям Актау. В общей сложности в заезде принимали участие более 100 байкеров.