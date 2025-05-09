Как в Актау отметили День Победы

Сегодня, 9 мая, жители Актау отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной Войне. Праздничные мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская запечатлела атмосферу праздника в фотографиях.

Фото Ольги Ярославской

Сегодня, 9 мая, жители Актау с цветами в руках собрались у мемориала «Вечный огонь», чтобы отдать дань памяти павшим героям.

Взрослые и дети, ветераны тыла, общественные деятели и просто неравнодушные жители города пришли к мемориалу, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Несмотря на преклонный возраст, один из ветеранов тыла преклонил колено перед Вечным огнём - в знак вечной памяти.

Среди цветов - портрет красивой девушки на велосипеде. Судя по всему, снимок сделан в военное время. Портрет, потрёпанный годами, но навсегда живой в памяти и сердце её потомков.

Сегодня мемориал «Вечный огонь» буквально утопал в цветах.

Несмотря на то, что акция «Бессмертный полк» в Актау официально не проводится уже несколько лет, жители города не забывают о своих героях. Сегодня они пришли к мемориалу «Вечный огонь» с портретами дедов и прадедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

Люди разных поколений бережно несли фотографии фронтовиков, чтобы выразить свою благодарность за мирное небо над головой.

Вот житель Актау в военной форме и каске, с цветами в руках стоит на фоне портрета своего прадеда, воина Великой Отечественной. Связь поколений, которую не стирают ни годы, ни время.

Одним из самых трогательных моментов сегодняшнего дня стала правнучка ветерана, державшая в руках фотографию своего прадеда. В её глазах гордость, в руках - живая память о герое, которую бережно передают из поколения в поколение.

Жители Актау шли на праздник целыми семьями, с детьми, цветами и портретами героев, превращая этот день в настоящий символ единства, памяти и благодарности.

На площади амфитеатра звучали песни военных лет в исполнении творческих коллективов.

Выступления сопровождались театрализованными сценами и стихами о войне.

День Победы в Актау стал днём светлой памяти и искреннего почтения к героическому прошлому.