Аким умер после ножевого ранения в Актюбинской области - СМИ

Скончался аким Карабулакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz, со ссылкой на издание Аikyn.kz
Как сообщает издание, районный аким погиб в результате ножевого ранения. Отмечается, что по информации областного департамента здравоохранения, мужчина получил ножевое ранение и потерял много крови. По данным издания, он скончался, когда его доставили в районную больницу.
Как сообщает пресс-служба МВД республики, 12 декабря в 00.50 часов на пульт 102 отдела полиции Алгинского района Актюбинской области поступило сообщение о том, что в одном из крестьянских хозяйств произошло убийство.
"Выехавшей следственно-оперативной группой установлено, что между главой крестьянского хозяйства и 36-летним мужчиной произошла словесная перепалка, в ходе которой фермер нанес одно ножевое ранение в область живота потерпевшему. В результате данного происшествия 36-летний мужчина скончался", - говорится в распространенном сообщении МВД.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Назначены необходимые экспертизы, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
На сайте акимата Алгинского района отмечается, что акимом Карабулакского сельского округа является Ернар Махамбетов. Ему 36 лет, он родился в Алгинском районе Актюбинской области.
С 2003 по 2007 год окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова по специальности "Таможенное дело".
Трудовую деятельность начал в 2012 году ведущим специалистом Аккемерского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области. В 2014 году - заведующий отделом ГУ "Аппарата акима Аккемерского сельского округа". 2 апреля 2019 года был назначен акимом Карабулакского сельского округа Алгинского района.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.