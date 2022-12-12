Аким умер после ножевого ранения в Актюбинской области - СМИ

Скончался аким Карабулакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz, со ссылкой на издание Аikyn.kz



Как сообщает издание, районный аким погиб в результате ножевого ранения. Отмечается, что по информации областного департамента здравоохранения, мужчина получил ножевое ранение и потерял много крови. По данным издания, он скончался, когда его доставили в районную больницу.



Как сообщает пресс-служба МВД республики, 12 декабря в 00.50 часов на пульт 102 отдела полиции Алгинского района Актюбинской области поступило сообщение о том, что в одном из крестьянских хозяйств произошло убийство.



"Выехавшей следственно-оперативной группой установлено, что между главой крестьянского хозяйства и 36-летним мужчиной произошла словесная перепалка, в ходе которой фермер нанес одно ножевое ранение в область живота потерпевшему. В результате данного происшествия 36-летний мужчина скончался", - говорится в распространенном сообщении МВД.



По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Назначены необходимые экспертизы, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.



На сайте акимата Алгинского района отмечается, что акимом Карабулакского сельского округа является Ернар Махамбетов. Ему 36 лет, он родился в Алгинском районе Актюбинской области.



С 2003 по 2007 год окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова по специальности "Таможенное дело".



Трудовую деятельность начал в 2012 году ведущим специалистом Аккемерского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области. В 2014 году - заведующий отделом ГУ "Аппарата акима Аккемерского сельского округа". 2 апреля 2019 года был назначен акимом Карабулакского сельского округа Алгинского района.