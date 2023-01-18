Дороги в РК строят не для людей – Смаилов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в очередной раз обратил внимание чиновников на плохое состояние казахстанских дорог, передает Liter.kz.



На коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития ему отчитались о дорожном строительстве в стране.



В 2022 году ремонтировали четыре тысячи километров дорог республиканского значения. Но полностью отремонтировали пока только 1,2 тысячи километров. Еще отремонтировали три тысячи километров из 4,6 тысячи местных дорог.



У потребителей и населения возникают большие нарекания по качеству наших автодорог. Постоянно требуется ремонт. Постоянно происходят аварии, гибнут люди. Даже тот ремонт, который осуществляется, по этому ремонту есть нарекания по качеству. Такое ощущение, что ремонт делается не для населения, не для людей, а самих дорожников, – возмутился Смаилов.



Он указал на необходимость грамотного планирования реконструкции, цифровизации, авторского и надзорного контроля.