Новые миграционные правила коснутся тех, кто въедет в Казахстан после 27 января - МВД

АСТАНА, 18 янв — Sputnik. Новые миграционные правила, ограничивающие пребывание иностранцев в Казахстане 90 сутками в течение 180-дневного периода, будут распространяться только на тех мигрантов, которые въедут в страну после 27 января, заявил РИА Новости начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Аскар Алдонгаров.
В Казахстане с 27 января вступят в силу обновленные миграционные правила. Теперь граждане ЕАЭС смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней, остальные иностранцы - не более 30 суток, но также максимум 90 дней за полгода. В прежней редакции правил не было ограничений, касающихся 180-дневного периода, таким образом, иностранцы теряют возможность многократно обновлять сроки пребывания, выезжая на короткое время за пределы страны и въезжая вновь.
"Кто заехал после 27 января, для них будет новое исчисление. Компьютерная программа, которая на границе, будет все это подсчитывать. А кто уже находится здесь, на них это не распространяется… Если сейчас он выехал, 27 января заехал, новый срок будет исчисляться 90 дней. Обратной силы закон не имеет", - сказал Алдонгаров.
При этом собеседник агентства подчеркнул, что внесенные в законодательство изменения приводят его в соответствие с международной практикой. "Это не ужесточение, а приведение в соответствие с международной практикой: во всех странах 90 дней можно просто находиться, а потом уже должно быть оформление документов: виза и прочее", - сказал представитель МВД.
Он также рассказал, что правило "90/180" не будет применяться к тем, кто прибыл в Казахстан по визе, так как для них легальный срок пребывания заканчивается вместе с истечением срока визы, а также на тех, кто находится в стране на основании разрешения на временное проживание (РВП). Для обладателей РВП срок пребывания определяется сроком действия документа, который, в свою очередь, зависит от продолжительности действия трудового контракта.
"Это новшество давно уже прорабатывали, это касается всех иностранцев, которые в нашу страну прибывают в безвизовом порядке. Не только же граждане России или стран ЕАЭС используют "визаран" (краткосрочный выезд за границу для обновления срока пребывания - ред.). Его используют и граждане Турции, и других стран", - добавил Алдонгаров.
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