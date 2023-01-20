Астанчанин избил супругу в лифте

Астанчанина арестовали на 10 суток за избиение супруги в лифте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент полиции города.



По данным правоохранителей, вызов на "102" поступил от 36-летней жительницы.



"Установлено, что 42-летний мужчина, зайдя в лифт, начал выражаться нецензурной бранью, после чего, угрожая ей, начал избивать", - рассказали в полиции.



Инцидент попал на видео.



В полиции также выяснили, что это не первый случай, когда мужчина поднимал руку на свою супругу.



На нарушителя составили административный протокол. Решением суда мужчину арестовали на 10 суток.



В департаменте призывают пострадавших от насилия обращаться по телефону 102 либо на телефон доверия подразделения по защите женщин от насилия 8 (7172) 71-60-63. Полицейские могут оказать консультативно-правовую помощь.

