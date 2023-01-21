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Пошаговая инструкция легализации иностранных авто

Просмотров:448 Опубликовано: Сегодня, 11:02
Пошаговая инструкция легализации иностранных авто
Фото: НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан"
В НАО "Правительство для граждан" поделились пошаговой инструкцией легализации иностранных авто, сообщает Zakon.kz.

Как пройти процедуру легализации иностранных авто быстро и безошибочно:

1. В первую очередь вам необходимо подать заявку на проверку данных через eGov.kz. Отметим, что автовладельцы, которые не имеют доступа к персональному компьютеру, могут подать заявку в секторе самообслуживания в любом ЦОНе страны. Ведутся работы по получению сервиса в приложениях БВУ (Kaspi, HomeBank). Регистрационные данные автомобиля необходимо заполнить без ошибок.

2. Заявка будет рассматриваться Министерством внутренних дел РК. После того, как вы подали заявку и вам было отказано, ехать в СпецЦОН не следует, для разъяснения причин нужно обратиться в госорган. В случае одобрения система предложит вам забронировать посещение в СпецЦОН на осмотр автотранспорта. Для этого необходимо на статусной странице нажать "Забронировать очередь", выбрать СпецЦОН, в который вы поедете на осмотр автомобиля, указать дату и время. Без бронирования очереди посетителей обслуживать не будут.

3. На автомобиле, который подлежит легализации, необходимо приехать в пункт осмотра при СпецЦОНе за 20 минут до назначенного времени. При входе можно получить талон в самом пункте осмотра или через мобильное приложение "ЦОН".

4. После успешного прохождения сверки вы можете пройти в здание СпецЦОНа для регистрации авто. Оператор попросит вас сдать оригинал документа, подтверждающего право собственности на авто, иностранный технический паспорт.

5. После чего необходимо оплатить сбор за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, госпошлину за техпаспорт – 4313 тенге, за госномер – 9 660 тенге. Оплата может быть произведена на месте через QR.

6. После оплаты в тот же день вам будет выдан технический паспорт и государственные номерные знаки Республики Казахстан.

В организации отметили, что мероприятие по легализации иностранных автомобилей является разовой акцией. Утвержденные правила по легализации будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонны), в том числе с правосторонним расположением органов управления. Требования по возрасту и экологическому классу к иностранным автомобилям, подлежащим первичной регистрации, предъявляться не будут.

В полиции напомнили о правилах легализации и способах подачи заявки и необходимых документах для регистрации авто.


Источник: zakon.kz
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