Пошаговая инструкция легализации иностранных авто

Фото: НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан"
В НАО "Правительство для граждан" поделились пошаговой инструкцией легализации иностранных авто, сообщает Zakon.kz.
Как пройти процедуру легализации иностранных авто быстро и безошибочно:
1. В первую очередь вам необходимо подать заявку на проверку данных через eGov.kz. Отметим, что автовладельцы, которые не имеют доступа к персональному компьютеру, могут подать заявку в секторе самообслуживания в любом ЦОНе страны. Ведутся работы по получению сервиса в приложениях БВУ (Kaspi, HomeBank). Регистрационные данные автомобиля необходимо заполнить без ошибок.
2. Заявка будет рассматриваться Министерством внутренних дел РК. После того, как вы подали заявку и вам было отказано, ехать в СпецЦОН не следует, для разъяснения причин нужно обратиться в госорган. В случае одобрения система предложит вам забронировать посещение в СпецЦОН на осмотр автотранспорта. Для этого необходимо на статусной странице нажать "Забронировать очередь", выбрать СпецЦОН, в который вы поедете на осмотр автомобиля, указать дату и время. Без бронирования очереди посетителей обслуживать не будут.
3. На автомобиле, который подлежит легализации, необходимо приехать в пункт осмотра при СпецЦОНе за 20 минут до назначенного времени. При входе можно получить талон в самом пункте осмотра или через мобильное приложение "ЦОН".
4. После успешного прохождения сверки вы можете пройти в здание СпецЦОНа для регистрации авто. Оператор попросит вас сдать оригинал документа, подтверждающего право собственности на авто, иностранный технический паспорт.
5. После чего необходимо оплатить сбор за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, госпошлину за техпаспорт – 4313 тенге, за госномер – 9 660 тенге. Оплата может быть произведена на месте через QR.
6. После оплаты в тот же день вам будет выдан технический паспорт и государственные номерные знаки Республики Казахстан.
В организации отметили, что мероприятие по легализации иностранных автомобилей является разовой акцией. Утвержденные правила по легализации будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонны), в том числе с правосторонним расположением органов управления. Требования по возрасту и экологическому классу к иностранным автомобилям, подлежащим первичной регистрации, предъявляться не будут.
В полиции напомнили о правилах легализации и способах подачи заявки и необходимых документах для регистрации авто.
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