Антикор задержал гендиректора "Алматинских тепловых сетей"

В Антикоррупционной службе подтвердили информацию о задержании генерального директора "Алматинских тепловых сетей", передает корреспондент Tengrinews.kz.



Пост главы АлТС занимает Куаныш Бейсенбинов. В Антикоре обещали позже предоставить подробности по его делу.



Ранее в соцсетях сообщалось, что Бейсенбинов подозревается в получении взятки. Якобы он взял 16 миллионов тенге от поставщика. Сообщалось, что деньги предназначались за покровительство и подписание акта выполненных работ по реконструкции тепловых сетей в Алматы.



Куаныш Бейсенбинов стал руководителем ТОО "Алматинские тепловые сети" в апреле 2018 года, когда его назначил экс-аким города Бауыржан Байбек. Перед ним ставился ряд задач по повышению эффективности деятельности предприятия, снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла, а также цифровизации производственных процессов и оказания услуг.



До этого с ноября 2016 года Бейсенбинов возглавлял другое коммунальное предприятие - "Алматы Су". Перед этим он занимал пост первого заместителя руководителя Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, а в 2009 году был назначен руководителем Управления энергетики и коммунального хозяйства Астаны.



В разные годы возглавлял совместное предприятие ТОО Retail Investment Astana, работал заместителем директора Департамента энергетики и коммунального хозяйства Алматы, руководителем отдела энергетики в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Алматы и главным специалистом отдела энергетического комплекса в аппарате акима Алматы.