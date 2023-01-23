Генпрокуратура изучает дело Челаха

В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что изучают дело осужденного к пожизненному сроку Владислава Челаха, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Обращение Челаха находится на изучении в Генеральной прокуратуре. Из суда истребовано уголовное дело. По результатам рассмотрения будет дана оценка", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.



Напомним, в декабре 2022 года в Генеральной прокуратуре пообещали рассмотреть обращение Владислава Челаха.



Ранее ряд СМИ сообщил, что Владислав Челах якобы заявил о готовности пролить свет на ситуацию с убийством 15 человек на посту "Арканкерген".



Карагандинца Владислава Челаха, служившего пограничником, приговорили к пожизненному сроку в декабре 2012 года. Его признали виновным в убийстве 14 сослуживцев и егеря на временном пограничном посту "Арканкерген" в мае 2012 года. Владислава Челаха обвинили в массовом убийстве. После вынесенного приговора последующие инстанции не изменили решение суда первой инстанции.