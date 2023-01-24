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Токаев принял главу Якутии

Просмотров:190 Опубликовано: Сегодня, 14:56
Токаев принял главу Якутии
Фото пресс-службы Акорды
Президент Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Республикой Саха в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах, а также в цифровизации.

Глава государства отметил, что активное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли. По его словам, товарооборот между регионами существенно вырос и Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении торговых отношений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание углублению сотрудничества с Республикой Саха, с которой нас связывают глубокие исторические корни и тесные культурно-гуманитарные связи.

Айсен Николаев рассказал о готовности региона взаимодействовать с казахстанскими компаниями в торговле промышленной продукцией, минеральными ресурсами и ювелирными изделиями. Кроме того, Якутия заинтересована в сотрудничестве в области цифровых технологий, креативной индустрии и кинематографа.


Источник: tengrinews.kz
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