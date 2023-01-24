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Детей заставляли молиться и наказывали в пансионатах Алматы

Просмотров:428 Опубликовано: Вчера, 19:27
Детей заставляли молиться и наказывали в пансионатах Алматы
Иллюстративное фото
В благотворительных учреждениях Алматы, действовавших под видом пансионатов, били и наказывали несовершеннолетних детей. Об этом заявили в полиции города, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.

"Департамент полиции Алматы расследует уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства несовершеннолетнего и иных преступлений со стороны благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов.

Проживающие в этих пансионатах несовершеннолетние систематически вовлекались в религиозные обряды и коллективные молитвы. Несогласных детей наказывали, лишая еды и воды, в отдельных случаях применялось физическое насилие", - говорится в сообщении.

При обысках в пансионатах нашли иностранную религиозную литературу и учебные материалы, в том числе признанные в Казахстане экстремистскими и запрещенные к распространению.

По данным правоохранителей, досудебное расследование продолжается, в интересах следствия другие сведения о деле не разглашаются.


Источник: tengrinews.kz
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