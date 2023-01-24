Детей заставляли молиться и наказывали в пансионатах Алматы

В благотворительных учреждениях Алматы, действовавших под видом пансионатов, били и наказывали несовершеннолетних детей. Об этом заявили в полиции города, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.



"Департамент полиции Алматы расследует уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства несовершеннолетнего и иных преступлений со стороны благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов.



Проживающие в этих пансионатах несовершеннолетние систематически вовлекались в религиозные обряды и коллективные молитвы. Несогласных детей наказывали, лишая еды и воды, в отдельных случаях применялось физическое насилие", - говорится в сообщении.



При обысках в пансионатах нашли иностранную религиозную литературу и учебные материалы, в том числе признанные в Казахстане экстремистскими и запрещенные к распространению.



По данным правоохранителей, досудебное расследование продолжается, в интересах следствия другие сведения о деле не разглашаются.