В Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию об активах

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Совета по экономической политике с участием руководителей центральных госорганов, Администрации президента, Национального банка и Генеральной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.
Участники рассмотрели проект закона о возврате государству незаконно выведенных активов, разработанного в соответствии с поставленными президентом задачами. В нем прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и т. д.
"По результатам анализа сведений уполномоченных госорганов планируется сформировать ограниченный реестр лиц, которым необходимо сдать специальную декларацию об активах. В случае если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства", - говорится в сообщении.
Возвращенные активы планируется использовать для финансирования проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.
Премьер-министр поручил Министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.
На заседании также обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.
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