Чем «кракен» отличается от гриппа и простуды

Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 не снижается. Эпидемиологи прогнозируют, что коронавирус будет все больше продвигаться на первые роли. А все из-за новоприбывшего «кракена». На сегодня у него самая высокая заразность из всей известной науки возбудителей COVID-19. В «КП» разобрались, как по симптомам отличить грипп А и В, простуды, «кракен» и другие типы коронавируса, передает ИА «NewTimes.kz».
Зачастую грипп имеет самые яркие симптомы, которые не спутаешь ни с простудами, ни с нынешними вариациями COVID:
- острое начало: в течение 12-48 часов после контакта с больным человеком; - сильная лихорадка - подъем температуры до 38,5-39 градусов и выше; - сильная головная боль; - кожа лица часто краснеет; - выраженные боли в суставах и мышцах; - кашель ― выраженный частый сухой; - заложенности и выделений из носа практически нет, а если и появляются, то на короткий период.
Такие симптомы характерны и для гриппа А, и для В. Последний, в отличие от «свиного», в целом реже дает тяжелые осложнения. Однако у людей с ослабленным иммунитетом (хронические больные, пожилые) может ударить и по легким, и по сердцу. Еще одна отличительная особенность гриппа типа В − он может вызывать диарею, что редкость для вирусов гриппа типа А, рассказала журналистам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.
Нынешние возбудители COVID по своим симптомам настолько приблизились к остальным ОРВИ, что именно по внешним проявлениям зачастую их вообще не отличишь. Но коронавирус по-прежнему чреват более опасными осложнениями и постковидом, он несравненно более заразен, чем «обычные» простуды. А пришедший «кракен» и вовсе рекордсмен по перескакиванию от одного человека к другому. Его не останавливают ни прививки, ни иммунитет переболевших другими подвариантами коронавируса.
«Кракен» ― разновидность коронавируса варианта «омикрон», пришедшего в январе 2022 года. С тех пор появилось немало подвариантов: «стелс», «кентавр», «тифон», «цербер» и прочие. Все они ― потомки «омикрона». Отличаются друг от друга степенью заразности и способности уходить от иммунитета, но не симптомами. Если бы мутации были настолько значительными, что заметно отразились на клинических проявлениях (симптомах) и течении болезни, то это были бы уже не подварианты «омикрона», а новые варианты коронавируса. Поэтому по симптомам «кракен» никак не отличить от собратьев.
Какие симптомы у «омикрона»:
- температура зачастую невысокая − до 38 градусов; - умеренный насморк; - головная боль; - боли в мышцах и суставах умеренные, встречаются редко; - кашель сухой или с небольшим количеством мокроты; - кожа лица бледная.
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