Чем «кракен» отличается от гриппа и простуды

Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 не снижается. Эпидемиологи прогнозируют, что коронавирус будет все больше продвигаться на первые роли. А все из-за новоприбывшего «кракена». На сегодня у него самая высокая заразность из всей известной науки возбудителей COVID-19. В «КП» разобрались, как по симптомам отличить грипп А и В, простуды, «кракен» и другие типы коронавируса, передает ИА «NewTimes.kz».



Зачастую грипп имеет самые яркие симптомы, которые не спутаешь ни с простудами, ни с нынешними вариациями COVID:



- острое начало: в течение 12-48 часов после контакта с больным человеком;

- сильная лихорадка - подъем температуры до 38,5-39 градусов и выше;

- сильная головная боль;

- кожа лица часто краснеет;

- выраженные боли в суставах и мышцах;

- кашель ― выраженный частый сухой;

- заложенности и выделений из носа практически нет, а если и появляются, то на короткий период.



Такие симптомы характерны и для гриппа А, и для В. Последний, в отличие от «свиного», в целом реже дает тяжелые осложнения. Однако у людей с ослабленным иммунитетом (хронические больные, пожилые) может ударить и по легким, и по сердцу.

Еще одна отличительная особенность гриппа типа В − он может вызывать диарею, что редкость для вирусов гриппа типа А, рассказала журналистам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.



Нынешние возбудители COVID по своим симптомам настолько приблизились к остальным ОРВИ, что именно по внешним проявлениям зачастую их вообще не отличишь. Но коронавирус по-прежнему чреват более опасными осложнениями и постковидом, он несравненно более заразен, чем «обычные» простуды. А пришедший «кракен» и вовсе рекордсмен по перескакиванию от одного человека к другому. Его не останавливают ни прививки, ни иммунитет переболевших другими подвариантами коронавируса.



«Кракен» ― разновидность коронавируса варианта «омикрон», пришедшего в январе 2022 года. С тех пор появилось немало подвариантов: «стелс», «кентавр», «тифон», «цербер» и прочие. Все они ― потомки «омикрона». Отличаются друг от друга степенью заразности и способности уходить от иммунитета, но не симптомами. Если бы мутации были настолько значительными, что заметно отразились на клинических проявлениях (симптомах) и течении болезни, то это были бы уже не подварианты «омикрона», а новые варианты коронавируса. Поэтому по симптомам «кракен» никак не отличить от собратьев.



Какие симптомы у «омикрона»:



- температура зачастую невысокая − до 38 градусов;

- умеренный насморк;

- головная боль;

- боли в мышцах и суставах умеренные, встречаются редко;

- кашель сухой или с небольшим количеством мокроты;

- кожа лица бледная.