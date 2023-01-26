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Алматинка убила сына и совершила суицид

Просмотров:361 Опубликовано: Сегодня, 13:17
Алматинка убила сына и совершила суицид
Иллюстративное фото: uganka.ru
Жительница Алматы убила сына и покончила с собой, отправив бывшему супругу сообщение о том, что в нее вселился демон, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В полиции Алматы сообщили, что женщина 1981 года рождения убила своего сына 2011 года рождения, нанеся ему множественные ножевые ранения, а затем покончила жизнь самоубийством. Данный факт зарегистрирован по статье 99 УК РК "Убийство".

"Также установлено, что в этот день женщина отправила аудиосообщение своему бывшему супругу и сообщила о том, что в нее вселился демон и ее руками убил сына. Спустя некоторое время мужчина приехал домой к бывшей супруге и обнаружил ее тело и тело своего сына", - сообщили в полиции.

Мужчина рассказал, что его бывшая супруга на протяжении последних месяцев страдала душевным расстройством.


Источник: Tengrinews.kz
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