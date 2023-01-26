В СКО приняли в эксплуатацию дорогу, которой не было - АФМ

Хищение бюджетных денег в особо крупном размере по государственной программе "Ауыл - Ел бесігі" выявили в Северо-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.



По данным агентства, в эксплуатацию была принята автомобильная дорога при полном отсутствии дорожного полотна.



"Из запланированной протяженности дороги в 53,5 километра отсутствовало 27 километров автодороги. Сумма причиненного ущерба составила порядка 450 миллионов тенге. В результате расследования уголовного дела по факту хищения при строительстве дороги в районе имени Мусрепова выявлены причастные к хищению лица. Дело направлено в суд", - говорится в сообщении.



В АФМ отметили, что строительство этой дороги для местных жителей имеет социальное значение ввиду их отдаленности от районного центра.



"Проведение такой работы Департаментом АФМ по СКО позволило восстановить строительство автомобильной дороги, отдельные участки которой уже функционируют в настоящее время", - добавили в ведомстве.