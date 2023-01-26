Специалист разъяснил стадии алкоголизма: «Зависимость вызывают и пиво, и шампанское»

Этим недугом страдали известные писатели и поэты, артисты и художники. Кто-то шел на поводу у пагубного пристрастия, другие пытались бороться с «зеленым змием». Так, известный актер, поэт и музыкант Владимир Высоцкий кодировался от алкозависимости более 20 раз, его супруга — легендарная французская актриса Марина Влади зашивала «Торпеду» дважды… Собственный корреспондент ИА «NewTimes.kz» Нелли Адаменко поговорила со специалистом, который подробно рассказал о том, как развивается алкоголизм.



Выпивка время от времени, по словам специалистов, вначале кажется довольно безобидной.



«Человек начинает пить в пятницу вечером, продолжает в субботу, в воскресенье отходит и в понедельник — на работу, — говорит директор центра психического здоровья Сапар Рахменшеев. — Через некоторое время он уже не может отойти от похмелья в воскресенье и приходит в себя только в понедельник. Уходя в запой, он перестает ходить на работу. Светлых безалкогольных промежутков в итоге становится все меньше. Если раньше было два-три месяца, то потом месяц — неделя, в итоге человек начинает пить каждый день безостановочно».



Проблема в том, что злоупотребляющие горячительными напитками, к сожалению, не считают себя алкоголиками. Обычно, чтобы не обижать своих клиентов, Рахменшеев говорит: «Вы не алкоголик, у вас проблемы с алкоголем». Пациенты моментально соглашаются с доктором: «Да, я не алкаш, я же не валяюсь на земле под забором!»



«Есть так называемые интеллигентные алкоголики, которые вроде бы пьют сами по себе, никому не мешают, никого не матерят, не избивают, — продолжает Сапар Куттыбаевич, — а когда мы начинаем собирать анамнез, то выясняется, что у людей самая обыкновенная алкогольная зависимость. Частенько люди думают, что если они пьют элитную водку или виски, то от этого зависимости не бывает. Можно пить хоть коньяк за 20 тыс долларов, хоть дешевую «бормотуху», физическая зависимость все равно будет одна и та же, потому что состав алкоголя один и тот же. Зависимость в одинаковой степени вызывают и пиво, и шампанское».



Чтобы победить «зеленого змия», надо, по мнению Сапара Рахменшеева, признать, что у человека есть проблема. А если она есть, то ее нужно решать со специалистом. И первым шагом может быть визит в центр на бесплатную консультацию.



Алкоголизм состоит из трех стадий. Первая — начальная, когда пациент теряет количественный контроль, но еще нет физической зависимости, абстиненции, то есть на следующий день он не опохмеляется. Если человек и дальше продолжает употреблять алкоголь, у него разовьется вторая стадия — абстинентный синдром, то есть похмелье. Если он не выпьет, у него начинается тремор, поднимается давление, развивается бессонница и за счет этого появляется алкогольный психоз. А потом наступает третья стадия. Если раньше человек раньше мог выпить литр алкоголя и не пьянел, то теперь, чтобы уйти в забытье, ему достаточно 50 граммов водки. Как и любую болезнь, алкозависимость лучше начать лечить как можно раньше.



Не хочешь — заставят



Согласно официальной статистике, в Алматы стало меньше алкозависимых.

Сегодня в наркослужбе города на учете состоит 4579 зависимых, 3411 из которых — алкоголики, остальные — наркоманы. По сравнению с 2020 годом сегодня в мегаполисе на 7,5% меньше пристрастившихся к выпивке.



Однако фактически алкоголиков вряд ли стало меньше. Просто-напросто они избегают центра психического здоровья, потому что боятся, что их поставят на диспансерный учет, после которого трудно трудоустроиться, получить водительские права. Поэтому алкозависимые стараются идти в частные клиники, чтобы там пролечиться анонимно.



Для тех, кто не хочет избавляться от вредной привычки ни платно, ни в госучреждении, как и в советское время, существует принудительное лечение. В центр психического здоровья алкоголики и наркоманы направляются по решению суда на срок от шести месяцев до двух лет. Там же они проходят и трудовую реабилитацию.



«Эта мера, безусловно, дает эффект, — уверен Сапар Куттыбаевич. — Алкоголики не только губят себя, но и не дают жить своим родителям, женам, детям. Лишившись работы, они начинают таскать из дома все, что есть, и продавать за бутылку или дозу. Сейчас отделение принудительного лечения центра психического здоровья на 120 коек полностью заполнено. За время пребывания у нас зависимые, во-первых, отдыхают от алкоголя, у них появляется возможность подумать о своем состоянии, о своей жизни, во-вторых, их родные получают возможность прийти в себя и, конечно, главное, бросают пить».



В отличие от частных клиник в центре принимают всех больных, в том числе и с тяжелой интоксикацией. И, по словам Рахменшеева, лечение здесь более качественное. К тому же многие не знают, что в центре есть и анонимное платное отделение — на Макатаева, 10. И цены там намного демократичнее, чем в частных центрах.



Избавиться от алкогольной зависимости помогут и разные виды кодировки, которые также практикуют в центре. Это, во-первых, все виды психотерапии. В частности, используется гипноз по методу Довженко. Также здесь проводят имплантацию «Торпеды», которая не совместима с алкоголем. Или внутривенно вводится специальный препарат пролонгированного действия. Названия этих препаратов специалисты не говорят пациентам, потому что они, пользуясь обширной информацией в интернете, пытаются впоследствии их нейтрализовать.



Однако все эти методы действуют только в том случае, когда человек настроен на здоровый образ жизни.



«Есть алкозависимые, которым просто нужен внешний толчок — хорошая беседа с грамотным психологом, наркологом, — продолжает Сапар Куттыбаевич. — А есть такие, которые приходят лечиться не ради себя, а ради жены, чтобы она отстала, успокоилась или чтобы не доставали родители. С таким настроем после окончания срока блокировки они начинают снова употреблять алкоголь. Бывают пациенты, которые однозначно решили бросить пить и просят закодировать их для того, чтобы их что-то сдерживало внутри. Для них кодировка будет эффективной. Без трезвого образа невозможно достичь каких-то успехов в жизни. Как-то к нам пришел автомастер, у которого были золотые руки. Но работе мешал алкоголь. Пока он лежал у нас, к нему выстроилась громадная очередь из автолюбителей, его телефон не умолкал. Сегодня этот человек ведет трезвый образ жизни, у него все хорошо, и таких пациентов предостаточно».



Тем не менее некоторые алкозависимые склонны доверять частным реабилитационным центрам. Как их выбрать и какие в этом вопросе существуют подводные камни, об этом мы расскажем в следующем материале.