"СуперЦОН" появится в Казахстане

В Казахстане появится "суперЦОН", заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам министра, "суперЦОН" будет представлять собой здание, где сосредоточатся все необходимые для получения госуслуг инстанции.



"На основе клиентского опыта предоставления госуслуг в ЦОН мы поняли, что граждане, получив услуги в ЦОНе, обивают пороги других инстанций: ЕНПФ, коммунальные предприятия, акиматы и другие. Поэтому все эти организации мы хотим сконцентрировать в одном здании, чтобы все возникшие потребности граждан решались в одном месте. На сегодня мы с акиматом Астаны договорились, что это будет единое пространство, то есть "суперЦОН", для комфортного и качественного обслуживания граждан", - сообщил Мусин на заседании коллегии министерства.