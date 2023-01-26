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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"СуперЦОН" появится в Казахстане

Просмотров:208 Опубликовано: Сегодня, 17:06
"СуперЦОН" появится в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Казахстане появится "суперЦОН", заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам министра, "суперЦОН" будет представлять собой здание, где сосредоточатся все необходимые для получения госуслуг инстанции.

"На основе клиентского опыта предоставления госуслуг в ЦОН мы поняли, что граждане, получив услуги в ЦОНе, обивают пороги других инстанций: ЕНПФ, коммунальные предприятия, акиматы и другие. Поэтому все эти организации мы хотим сконцентрировать в одном здании, чтобы все возникшие потребности граждан решались в одном месте. На сегодня мы с акиматом Астаны договорились, что это будет единое пространство, то есть "суперЦОН", для комфортного и качественного обслуживания граждан", - сообщил Мусин на заседании коллегии министерства.


Источник: Tengrinews.kz
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