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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Премьер отчитал Мусина за плохой интернет

Просмотров:64 Опубликовано: Сегодня, 18:21
Премьер отчитал Мусина за плохой интернет
Фото из открытых источников
Премьер-министр Алихан Смаилов сделал замечание министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину за качество интернета и мобильной связи в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Во время заседания коллегии ведомства Смаилов отметил, что зачастую интернет отсутствует даже в крупных городах страны. Премьер-министр предложил обратить внимание на жалобы казахстанцев.

"Багдат Батырбекович, вы сами видите, сколько возмущений и жалоб от казахстанцев на низкое качество интернета и обеспечение мобильной связью. Хорошее соединение иногда отсутствует даже в крупных городах. Сейчас все можно сделать с помощью мобильного телефона, но порой это невозможно из-за отсутствия интернета. Эту проблему надо решать. По поручению Главы государства обеспечение качественными сотовой связью и интернетом должно охватить все города и райцентры, а также республиканские и основные областные автодороги. Министерству необходимо провести анализ имеющегося покрытия сотовой связью и интернетом. Необходимые мероприятия должны быть приняты в рамках разрабатываемого нацпроекта "Доступный интернет", - обратился Алихан Смаилов.

Соответствующая работа должна быть завершена в 2027 году, поручил премьер-министр. Наряду с этим важно дальнейшее развитие стандартов связи 3G и 4G в регионах с повышением норм качества связи, добавил Смаилов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:36
В прошлом году этот министр просил потерпеть.
Новый год наступил даже по китайскому календарю.
Наверное он имел в виду Наурыз.
 
 

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