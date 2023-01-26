Премьер отчитал Мусина за плохой интернет

Премьер-министр Алихан Смаилов сделал замечание министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину за качество интернета и мобильной связи в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Во время заседания коллегии ведомства Смаилов отметил, что зачастую интернет отсутствует даже в крупных городах страны. Премьер-министр предложил обратить внимание на жалобы казахстанцев.
"Багдат Батырбекович, вы сами видите, сколько возмущений и жалоб от казахстанцев на низкое качество интернета и обеспечение мобильной связью. Хорошее соединение иногда отсутствует даже в крупных городах. Сейчас все можно сделать с помощью мобильного телефона, но порой это невозможно из-за отсутствия интернета. Эту проблему надо решать. По поручению Главы государства обеспечение качественными сотовой связью и интернетом должно охватить все города и райцентры, а также республиканские и основные областные автодороги. Министерству необходимо провести анализ имеющегося покрытия сотовой связью и интернетом. Необходимые мероприятия должны быть приняты в рамках разрабатываемого нацпроекта "Доступный интернет", - обратился Алихан Смаилов.
Соответствующая работа должна быть завершена в 2027 году, поручил премьер-министр. Наряду с этим важно дальнейшее развитие стандартов связи 3G и 4G в регионах с повышением норм качества связи, добавил Смаилов.
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