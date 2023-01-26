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На вопрос о дефиците парацетамола в Казахстане ответила глава Минздрава

Просмотров:32 Опубликовано: Сегодня, 21:21
На вопрос о дефиците парацетамола в Казахстане ответила глава Минздрава
Фото из открытых источников
Министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что дефицита парацетамола в стране нет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах заседания Сената журналисты расспросили министра, есть ли в стране проблемы с лекарствами.

"Был вопрос в Павлодаре и Карагандинской области не хватает парацетамола в аптеках. На сегодняшний день были проведены переговоры со всеми дистрибьюторами, которые привозят в аптеки лекарства, с парацетамолом в стране проблем нету. 500 тысяч с лишним упаковок имеется. Это только чистого парацетамола. Парацетамолсодержащих препаратов - 1,5 миллиона упаковок", - ответила министр.

Как подчеркнула министр, в данный момент идут переговоры с дистрибьюторами, чтобы они системно обеспечивали страну всеми препаратами.

"Министерство здравоохранения учитывает, что сейчас эпидсезон, рост острых респираторных вирусных инфекций. Еженедельно мониторит все препараты, которые применятся про ОРВИ, гриппе, коронавирусу. Никаких проблем нет", - заключила она.


Источник: Tengrinews.kz
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