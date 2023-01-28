Установлено заболевание коров в Актюбинской области

Комитет ветеринарного контроля и надзора установил заболевание коров в Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства сообщили, что от владельца КХ "Саят", расположенного в селе Теренсай Айкинского сельского округа Айтекебийского района Актюбинской области, 25 января в ветеринарную службу поступило сообщение о заболевании коров.
"При посещении КХ "Саят" ветеринарными специалистами у 6 коров из 52 наблюдался отказ от корма, а при клиническом осмотре выявлено обильное слюнотечение без признаков каких-либо поражений в ротовой полости или на теле животных. Владелец при опросе пояснил, признаки заболевания у животных начались примерно 23 января.
Ветеринарными врачами в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами был произведен отбор проб крови и истечений из ротовой полости, и в тот же день в оперативном порядке авиатранспортом пробы были доставлены в Национальный референтный центр по ветеринарии на исключение ящура, инфекционного ринотрахеита КРС, вирусной диареи, стоматита и на отравление", - сообщили в ведомстве.
По результатам лабораторных исследований ящур не подтвержден, диагноз установлен: животные больны инфекционным ринотрахеитом.
Сообщается, что в КХ "Саят" решением акима Айкинского сельского округа введены ограничительные меры, проводятся мероприятия по ликвидации очага болезни республиканским противоэпизоотическим отрядом.
"В ближайших населенных пунктах ведется подворный обход с клиническим осмотром животных и разъяснениями среди населения. В свою очередь Комитет ветеринарного контроля и надзора информировал Всемирную организацию здоровья животных о регистрации инфекционного ринотрахеита. Кроме того, пробы биоматериала в ближайшее время будут направлены в Международную референтную лабораторию Всемирной организации здоровья животных для переподтверждения и типизации возбудителя", - добавили в комитете.
Отмечается, что в Актюбинской области с июня 2022 года проведена вакцинация всего восприимчивого поголовья против ящура, для этого за счет республиканского бюджета в область выделены 1,6 миллиона доз для крупного рогатого скота и 3,7 миллиона доз для мелкого скота. На сегодняшний день для проведения плановой вакцинации против ящура область имеет в наличии 239,8 тысячи доз вакцины для крупного рогатого скота и 1,6 миллиона доз вакцины для мелкого скота.
Ранее сообщалось, что у КРС в Актюбинской области заподозрили ящур. В распоряжении журналистов появилось видео из поселка Теренсай Айтекебийского района. На кадрах у коров, которые стоят в стойле, изо рта течет пена.
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