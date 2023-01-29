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Приезжавший в Казахстан богатейший человек Азии потерял 50 миллиардов долларов за два дня

Просмотров:485 Опубликовано: Сегодня, 11:05
Приезжавший в Казахстан богатейший человек Азии потерял 50 миллиардов долларов за два дня
Фото из открытых источников
Акции индийских компаний Adani Group потеряли рыночную стоимость на сумму более 51 миллиарда долларов менее чем за две сессии после резко негативного отчета американской компании Hindenburg Research. Об этом говорится в статье издания Bloomberg, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "РБК-Украина".

В отчете, опубликованном Hindenburg Research, были многочисленные обвинения в корпоративных злоупотреблениях после двухлетнего расследования в отношении компаний. Adani Group заявила, что планирует подать судебный иск. Компании, связанные с Adani Group, назвали отчет "фиктивным".

В 2022 году акции Adani Group были одними из лучших в Азии. Adani Enterprises выросли более чем на 3600 процентов за последние пять лет, что превзошло даже такие акции, как Tesla Inc. Илона Маска, а владелец Adani Group индийский миллиардер Гаутам Адани стал самым богатым человеком Азии.

Главный исполнительный директор Global CIO Office Гэри Дуган отметил, что после блестящих результатов прошлого года индийские акции и акции любой крупной компании подвержены риску снижения. Следовательно, более широкий индийский фондовый рынок может столкнуться с риском дальнейшего падения, а катализатором станет Adani Group.

До потерь на бирже состояние Гаутама Адани оценивалось в 125 миллиардов долларов. В ноябре 2022 года общая рыночная капитализация Adani Group достигла рекордных 280 миллиардов долларов. В декабре прошлого года Адани приезжал с деловым визитом в Астану.


Источник: Tengrinews.kz
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