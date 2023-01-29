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"Избили и продали за шесть баранов": гражданин Узбекистана заявил на полицейских в Жетысу

Просмотров:19 Опубликовано: Сегодня, 12:49
"Избили и продали за шесть баранов": гражданин Узбекистана заявил на полицейских в Жетысу
Фото из открытых источников
Мужчина рассказал, что участковые избили его и продали в рабство. Видеообращение, снятое в Жетысуской области, появилось в Сети, передает Liter.kz.

Обращение выложили на странице Instagram-паблика “Талдыкорганец”. Мужчина утверждает, что попал в трудовое рабство, а продали его за шесть баранов и 200 тенге участковые.

Оказалось, что автор видео – гражданин Узбекистана. Об этом и начале расследования уголовного дела по части 4 статьи 362УК РК “Превышение власти или должностных полномочий” сообщили в департаменте полиции области Жетысу.

Досудебное расследование находится в производстве управления собственной безопасности. Автор видеообращения, оказавшийся 38-летним иностранным гражданином, разыскан и опрошен. Расследование по факту взято на особый контроль руководством областного департамента полиции, – говорится в комментарии ДП.


Источник: liter.kz
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