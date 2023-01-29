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Новые подробности продажи младенца открылись в Таразе

Просмотров:98 Опубликовано: Сегодня, 15:38
Новые подробности продажи младенца открылись в Таразе
Фото из открытых источников
Стали известны новые подробности уголовного дела в отношении двух медицинских работников, которые подозреваются в продаже новорожденной девочки, передает ИА «NewTimes.kz».

Как выяснил корреспондент Orda.kz, от новорожденного ребенка мать отказалась сама еще до его рождения. Акушерки остановили 35-летнюю женщину, когда та хотела сделать аборт на седьмом месяце беременности. Несостоявшаяся мать родом из Шуского района. Она все-таки родила малышку, но сразу же отказалась ее кормить и потребовала у персонала таразской многопрофильной больницы забрать ребенка.

По некоторым данным, прокуратура и полиция узнали о предстоящей купле-продаже младенца еще в момент попытки переделать на девочку документы. Покупательница пыталась законно оформить ребенка на свою фамилию. При этом из всей суммы выкупа миллион должен был достаться биологической матери, а 500 тыс планировалось потратить на оформление документов. В чем был интерес акушерок, так и остается неизвестным.

К слову, та самая покупательница малышки, по непроверенным данным, десять лет пыталась самостоятельно завести детей. Теперь ей, как и акушеркам, грозит срок.

«В соответствии со статьей 128 УПК РК женщины водворены в изолятор временного содержания. В отношении покупательницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в Департаменте полиции Жамбылской области.

Сейчас малышка, ей чуть меньше месяца, находится в таразском доме малютки. Расследование продолжается.

Отметим, что согласно уголовному кодексу РК торговля несовершеннолетними наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.

Новорожденную малышку продали две акушерки многопрофильной городской больницы. Но уже в самом финале сделка сорвалась. Помешали оперативники. Медиков задержали во время передачи младенца клиенту. 39-летняя покупательница готова была отдать за ребенка 1,5 млн тенге.


Источник: newtimes.kz
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