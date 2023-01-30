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Kaspi.kz – №1 по приросту депозитов за 2022 год

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 11:10
Kaspi.kz – №1 по приросту депозитов за 2022 год
Фото: forbes.kz
По данным Нацбанка РК, на 1 декабря 2022 года общий объем депозитов населения в Kaspi.kz превысил 3 трлн 395 млрд тенге

Всего за год казахстанцы увеличили свои сбережения в Kaspi.kz на 895,2 млрд тенге. Это самый большой показатель годового прироста среди всех банков Казахстана.

«Спасибо нашим любимым клиентам, что вы с нами! Мы с большой ответственностью относимся к доверию наших любимых клиентов и сделаем всё, чтобы превзойти ваши ожидания и дальше радовать нашими технологичными и инновационными сервисами», - прокомментировал Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz.

Самый популярный в Казахстане «Kaspi Депозит» можно открыть в мобильном приложении Kaspi.kz за пару секунд. Минимальная сумма вклада составляет всего 1 тысячу тенге или $10. Эффективная ставка вознаграждения – 15% годовых в тенге и 1% в долларах США.


Источник: forbes.kz
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