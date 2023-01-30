Журналисту Михаилу Козачкову продлили арест до 18 марта

Журналисту Михаилу Козачкову продлили срок ареста до 18 марта, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Алматы.



"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 30 января 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока содержания под стражей в отношении К. до трех месяцев, то есть до 18 марта 2023 года", - говорится в сообщении.



Напомним, Михаила Козачкова задержали 18 декабря 2022 года. Его подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.