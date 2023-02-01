На сколько увеличилось население Казахстана за 2022 год

Бюро национальной статистики опубликовало данные об увеличении численности населения Казахстана за 2022 год, передает Tengrinews.kz.
По официальным данным, на начало 2022 года в Казахстане жили 19 миллионов 503 тысячи 159 человек. Численность населения на 1 января 2023 года составила 19 миллионов 765 тысяч 4 человека. Общий прирост населения за год составил 261 тысячу 845 человек.
Наибольший прирост населения показал Алматы, за год в нем стало на 60 тысяч жителей больше. На втором месте Астана, в которой прирост населения составил 58 тысяч 724 человека. Следом расположилась Туркестанская область - в ней стало на 30 тысяч 553 жителя больше. Похожие показатели у Шымкента (+29,5 тысячи жителей) и Алматинской области (+27,4 тысячи жителей). При этом наибольший темп прироста населения у Астаны - 4,53 процента.
Отрицательные демографические показатели у Карагандинской (-213 человек), Костанайской (-3 576), Павлодарской (-1 608), Северо-Казахстанской (-5 087), Восточно-Казахстанской областей (-2 794), а также у областей Абай (-1 669) и Жетысу (-82).
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