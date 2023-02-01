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На сколько увеличилось население Казахстана за 2022 год

Просмотров:36 Опубликовано: Сегодня, 14:02
На сколько увеличилось население Казахстана за 2022 год
Иллюстративное фото
Бюро национальной статистики опубликовало данные об увеличении численности населения Казахстана за 2022 год, передает Tengrinews.kz.

По официальным данным, на начало 2022 года в Казахстане жили 19 миллионов 503 тысячи 159 человек. Численность населения на 1 января 2023 года составила 19 миллионов 765 тысяч 4 человека. Общий прирост населения за год составил 261 тысячу 845 человек.

Наибольший прирост населения показал Алматы, за год в нем стало на 60 тысяч жителей больше. На втором месте Астана, в которой прирост населения составил 58 тысяч 724 человека. Следом расположилась Туркестанская область - в ней стало на 30 тысяч 553 жителя больше. Похожие показатели у Шымкента (+29,5 тысячи жителей) и Алматинской области (+27,4 тысячи жителей). При этом наибольший темп прироста населения у Астаны - 4,53 процента.

Отрицательные демографические показатели у Карагандинской (-213 человек), Костанайской (-3 576), Павлодарской (-1 608), Северо-Казахстанской (-5 087), Восточно-Казахстанской областей (-2 794), а также у областей Абай (-1 669) и Жетысу (-82).


Источник: tengrinews.kz
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