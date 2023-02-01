Все три казахстанских НПЗ нуждаются в ремонте - министр

На всех трех казахстанских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) планируют провести плановый ремонт, сообщил министр энергетики Болат Акчулаков, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На заседании коллегии министерства Акчулаков отметил, что в 2022 году произведено рекордное количество бензина АИ-92 и дизельного топлива.



"Показатели достигнуты путем переноса капремонта Шымкентского нефтеперерабатывающего завода на 2023 год. В текущем году с учетом необходимых плановых ремонтов на всех трех НПЗ объем производства прогнозируется на уровне 13,4 миллиона тонн", - сообщил Акчулаков.



По словам министра, в рамках исполнения задачи, поставленной Главой государства, по удовлетворению растущей потребности экономики в качественных ГСМ в текущем году Минэнерго приступит к проектированию ТЭО по расширению Шымкентского НПЗ с увеличением производства с 6 до 9 миллионов тонн в год с перспективой увеличения до 12 миллионов тонн в год.



"Производство битума по итогам 2022 года составило 930 тысяч тонн. План на 2023 год составляет 1,1 миллиона тонн. Для своевременного обеспечения дорожной отрасли страны битумом был разработан ряд мер, требующих тесного взаимодействия с Министерством индустрии и инфраструктурного развития, в частности, с участием "КазАвтоЖола", - добавил Болат Акчулаков.