Мошенники пишут неприятные комментарии в соцсетях и заманивают на страницы-ловушки

Новый вид мошенничества появился в Казахстане. Пользователи переходят на фишинговые сайты через грубые комментарии в соцсетях.



О новой мошеннической схеме сообщил "31 канал". Выглядит она так: неизвестный вам человек пишет под вашей публикацией оскорбительный комментарий с закрытого аккаунта. А в описании этого аккаунта есть ссылка, которая ведет на фишинговый сайт, позволяющий получить доступ к вашим паролям.



"Год назад ты была другой, что с тобой стало?" – такого рода комментарии всё чаще замечают пользователи у себя под фотографиями в социальных сетях. Конечно, такое сообщение разозлит и захочется узнать, кто его написал. Но аккаунт, с которого отправили оскорбление, оказывается закрытым, а в описании висит ссылка, перейдя по которой, пользователи попадают на фишинговый сайт.



Фишинговый сайт – это поддельный интернет-ресурс, который просит оставить свои данные. Внешне он может выглядеть как страница социальной сети. Но если ввести там свой логин и пароль, ваша страница будет взломана.



"Ни в коем случае по данным ссылкам переходить нельзя, – прокомментировал новую схему представитель пресс-службы Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Дмитрий Акмаев. – По ссылкам можно переходить в том случае, если вы абсолютно точно уверены в её источнике. В мессенджерах, в Telegram, WhatsApp я бы вообще советовал не открывать ссылки, либо открывать их через компьютер в режиме инкогнито, чтобы посмотреть просто, куда они ведут".



Масштабы онлайн-мошенничества в Казахстане растут вместе с развитием технологий. Как отметили в департаменте полиции, в прошлом году зарегистрировали более 2000 интернет-преступлений, в то время как в 2017 году таковых было лишь 90.



"Основной вид мошенничества – это звонки из так называемых служб безопасности банка или когда звонят гражданам Казахстана, представляясь сотрудниками Национального банка или сотрудниками правоохранительных органов, – рассказал представитель управления криминальной полиции Алматы Еркебулан Койшибаев. – Также в последнее время увеличилось число звонков, посвящённых так называемым инвестициям, принцип один и тот же – звонят вам с различных номеров и говорят: "У нас есть проект такой-то такой-то, просим вас вложиться, чтобы ваши средства преумножились".



Большая часть финансовых афер совершается за счёт манипуляций и давления со стороны мошенников, отмечают эксперты. Поэтому важно быть начеку, трезво оценивать ситуацию и никому не передавать свои данные, пароли и смс-коды и деньги, кем бы ни представлялся человек на той стороне провода.