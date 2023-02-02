В Атырау обвалилась стена в здании общежития университета

Студентов Атырауского университета имени Х. Досмухамедова эвакуировали из общежития №2 из-за обвалившейся внутренней стены. Здание признали опасным для проживания, сообщает Zakon.kz.



По информации AtyrauPress, сначала в стене в старом здании общежития, построенном в 1972 году, образовалась трещина, ну а позже стена совсем обвалилась.



"Трещина в стене первого этажа появилась в конце 2022 года. Однако на днях она стала глубже, в результате внутренняя стена обвалилась. На этот год у нас запланирован капитальный ремонт. В связи с тем, что специалисты признали здание аварийным, студентов временно переселили в безопасные места – в другие общежития университета", – сообщил директор Атырауского университета имени Х. Досмухамедова по инфраструктуре Жалгасбай Шагиров.



Уточняется, что в этом студенческом общежитии последний раз ремонт провели в 2017 году.