Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 02 Февраля
+4...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.87 KZT
  • €1 = 501.56 KZT
  • 1 RUB = 6.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Атырау обвалилась стена в здании общежития университета

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:12
В Атырау обвалилась стена в здании общежития университета
Фото из открытых источников
Студентов Атырауского университета имени Х. Досмухамедова эвакуировали из общежития №2 из-за обвалившейся внутренней стены. Здание признали опасным для проживания, сообщает Zakon.kz.

По информации AtyrauPress, сначала в стене в старом здании общежития, построенном в 1972 году, образовалась трещина, ну а позже стена совсем обвалилась.

"Трещина в стене первого этажа появилась в конце 2022 года. Однако на днях она стала глубже, в результате внутренняя стена обвалилась. На этот год у нас запланирован капитальный ремонт. В связи с тем, что специалисты признали здание аварийным, студентов временно переселили в безопасные места – в другие общежития университета", – сообщил директор Атырауского университета имени Х. Досмухамедова по инфраструктуре Жалгасбай Шагиров.

Уточняется, что в этом студенческом общежитии последний раз ремонт провели в 2017 году.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика