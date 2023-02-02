Земли компаний Болата Назарбаева вернули государству: появились подробности

Подробности об изъятии земель Болата Назарбаева, получение которых признали незаконным, рассказал председатель республиканского общественного совета по развитию госуправления и противодействию коррупции при партии Amanat Ерлан Саиров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На сайте партии со ссылкой на Саирова сообщается, что в настоящее время государству уже возвращено 239 тысяч гектаров в Мангистауской области и 60 тысяч гектаров земли в Жамбылской области, собственником которых являлись дочерние компании Болата Назарбаева. Ранее в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой были выявлены 59 земельных участков площадью 244 гектара, собственником которых при сомнительных обстоятельствах стал Болат Назарбаев.
Корреспондент Tengrinews.kz связалась с Саировым, чтобы выяснить подробности.
Он пояснил, что совет по противодействию коррупции при партии Amanat является общественной структурой. Если к ним поступают сигналы, их направляют в Генеральную прокуратуру, чтобы она разобралась в законности или незаконности тех или иных конкретных действий госорганов.
"К нам поступила жалоба от группы лиц в Алматинской области на незаконные действия. И мы направили в Генеральную прокуратуру запрос по 244 гектарам земли в Алматы, Талгаре, Астане, Каскелене и Туркестанской области. Сейчас Генпрокуратура разбирается, там выясняется, что большинство этих земель были выданы незаконно. Генпрокуратура ведет действия, чтобы эти земли вернуть в лоно государства", - пояснил Ерлан Саиров.
Он отметил, что с момента поступления сигнала и до возврата земель государству прошло полгода, жалоба поступила в сентябре 2022 года.
Напомним, в Послании народу 1 сентября 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры в отношении неосвоенных или незаконно предоставленных земель.
"Площадь неосвоенных или незаконно предоставленных земель составляет около 10 миллионов гектаров. Правительство и акиматы должны до конца следующего года принять конкретные решения в отношении этих земель", - сказал Глава государства.
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