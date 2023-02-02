"Нация столкнулась с угрозой". В Казахстане заявили о проблеме цифрового аутизма

Депутат Сената Нурторе Жусип предложил проводить скрининг новорожденных для борьбы с цифровым аутизмом, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сенатор в своем депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова отметил, что сейчас во всем мире, в том числе и в Казахстане, стали проявляться симптомы "цифрового аутизма". Дети теряют память, зрение, речь. Все это, по мнению депутата, из-за длительного пользования смартфонами. У ребенка затрудняется самостоятельное мышление, восприятие длинных текстов, внимание к окружающей реальности.
"Сейчас начинает усиливаться логоневроз (заикание. - Прим.), синдром Туретта. Нация и поколение столкнулись с серьезной угрозой. 65 процентов родителей специально дают в руки гаджеты своим детям в возрасте от 3 до 5 лет. Одним словом, мы получаем поколение, которое практически родилось со смартфоном в руках", - отметил Нурторе Жусип.
Он предложил правительству организовать массовую ретинопатию и аудиологический скрининг новорожденных, построить дополнительное здание к школе-интернату № 4 в Алматы, где учатся дети с нарушением зрения.
Депутат также отметил важность увеличения количества выделяемых государственных грантов на специальности логопеда, офтальмолога.
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