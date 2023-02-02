Поймал упавшую с 5 этажа девушку: патрульный получил квартиру в Аркалыке

Ключи от служебной квартиры получил полицейский, практически поймавший упавшую с балкона девушку, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Полицейский Алмат Амирхан получил ключи от служебной квартиры в Аркалыке. Ключи ему вручил аким города за героический поступок. Патрульный поймал упавшую с балкона девушку и сам попал в больницу.



"Сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок в регионе и в каждодневной работе сталкиваются с непростыми ситуациями. От профессиональных действий стражей порядка порой зависит главное – жизнь человека. За этот мужественный поступок принято решение обеспечить Алмата Амирхана служебным жильем", - отметил аким города Аркалыка Амирхан Асанов.



Ранее патрульный жил в квартире с родными. Теперь старший лейтенант говорит, что готов к созданию семьи. Правда, пока еще проходит лечение, так как получил травму ноги во время спасения.



Напомним, в Аркалыке полицейский спас девушку, которая сорвалась с балкона 5-го этажа. Сообщается, что в 05:30 часов утра в Центр оперативного управления города от прохожих поступило сообщение, что с балкона сорвалась девушка, но успела зацепиться за перила. На место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции. Алмат Амирхан остался на улице, а его напарник поднялся на пятый этаж. В это время девушка упала с высоты пятого этажа. Полицейский, который оставался внизу, попытался поймать ее и своим телом смягчил удар о землю. Благодаря этому 29-летняя горожанка не пострадала. Патрульный получил ушибы и травму ноги.