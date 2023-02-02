В Петропавловске машина ездила по городу с торчащими из багажника ногами

В соцсети распространилось видео, на котором запечатлена автомашина, из багажника которой видны обутые мужские ноги. Полицейские Петропавловска нашли водителя, сообщает Zakon.kz.



Как рассказали в пресс-службе ДП СКО, стражи порядка задержали 22-летнего водителя автомашины ВАЗ-2112.



"В отношении горожанина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации ТС", - отметили в ведомстве.



Уточняется, что с молодым человеком проведена профилактическая беседа.



Отметим, что 11 января в Алматы по проспекту Рыскулова водитель автомобиля марки Lada проехал по встречке. Видео тоже попало в Казнет. В итоге правонарушителя нашли и наказали.