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Теперь предприниматели могут сдавать налоговый отчёт в приложении Kaspi Pay

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:34
Теперь предприниматели могут сдавать налоговый отчёт в приложении Kaspi Pay
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Kaspi.kz совместно с Комитетом государственных доходов запустили ещё один онлайн-сервис для предпринимателей.

Теперь индивидуальные предприниматели, работающие на основе упрощенной декларации, могут сдавать налоговые отчёты по форме 910 в разделе "Налоги" в приложении Kaspi Pay.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

"Kaspi Pay – самое популярное приложение для казахстанских предпринимателей от Kaspi.kz. Наша главная цель – упростить и улучшить жизнь предпринимателям. С помощью нашего нового сервиса "Налоговые отчёты" индивидуальные предприниматели смогут сдавать налоговые отчёты онлайн, быстро и просто. Спасибо Комитету государственных доходов, а также Министерству цифровизации и АО "НИТ" за ещё один успешный сервис, который наши команды разработали совместно!"

Азамат Панбаев, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК:

"Комитет госдоходов в рамках сотрудничества с банками второго уровня на платформе Kaspi Pay запустили на бесплатной основе для субъектов малого бизнеса сервис по приему налоговой отчетности формы 910.00. Данный сервис даёт возможность быстро, доступно, своевременно исполнять налоговые обязательства, экономя время на исчисление налогов, составление и представление отчетности. В этом направлении сотрудничество будет продолжаться, создавая благоприятные условия и улучшая взаимодействие между налогоплательщиками и государством".

С помощью нового сервиса бухгалтер или сам предприниматель может сформировать отчёт прямо в приложении, и при финальном подтверждении отчёт автоматически будет отправлен в КГД.

Ближайший отчёт – за второе полугодие 2022 года - необходимо сдать до 15 февраля. Следующий отчёт – за первое полугодие 2023 года – до 15 августа.

Более подробно о сервисе узнайте в Kaspi Гид.


Источник: informburo.kz
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