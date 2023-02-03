Неполадки на АНПЗ: создан оперштаб, уволен первый замгендиректора завода

Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев проинспектировал ход ремонтных работ на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, начатых после остановки установки каталитического крекинга.



1 февраля Атырауский НПЗ остановил установку каталитического крекинга из-за повышения температурного профиля в регенераторах.



Мирзагалиев 3 февраля посетил с рабочим визитом Атырауский НПЗ, где провел совещание с руководством предприятия. Глава КМГ поручил создать оперативный штаб во главе с заместителем председателя правления КМГ по переработке нефти и нефтехимии Арманом Кайрденовым. Оперативный штаб будет действовать вплоть до полного устранения неполадок в работе оборудования АНПЗ.



"Основная задача штаба – оперативно и качественно устранить все имеющиеся неполадки, а также проблемные аспекты в деятельности АНПЗ, носящие системный характер. Мой заместитель, Арман Кайрденов, будет находиться здесь вплоть до полного выхода из кризисной ситуации", - подчеркнул Мирзагалиев.



В ходе совещания от занимаемой должности освобожден первый заместитель генерального директора ТОО "АНПЗ" Рахимжан Жангабылов, генеральному директору предприятия Мурату Досмуратову объявлен строгий выговор. Мирзагалиев также поручил руководителю созданного штаба Каирденову провести служебное расследование инцидента и по его итогам принять дополнительные кадровые решения.



С целью недопущения возникновения дефицита топлива по стране председатель правления "КазМунайГаза" поручил оптимизировать загрузки всех трех НПЗ по нефти для максимального производства светлых нефтепродуктов.



"Учитывая неоднократные замечания руководства страны в адрес АНПЗ, а также постоянные перебои в работе, мы будем принимать самые жесткие меры. В условиях, когда в стране вопрос обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами особенно чувствителен, подобные эксцессы недопустимы", - резюмировал Мирзагалиев.