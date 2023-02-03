Вслед за хиджамой казахстанцы бросились выравнивать спины молотками

Еще один шокирующий метод народной медицины. В социальных сетях сейчас в топе видео, где костоправы вправляют спину пациентам при помощи молотка и кола, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на 24.kz.
Мануальный терапевт и доктор со стажем Юрий Пак утверждает, что научного названия у такой процедуры тоже нет и делают ее люди без медицинского образования.
«В медицине главное правило ― не навреди. А ударив молотком, я не знаю, что может быть. Самая последняя стадия массажа ― это вибрация. Там идут ударные техники, делаются руками похлопывания, поколачивания основанием кулаков. И даже эти манипуляции нужно проводить очень осторожно, в районе почек особенно. Можно отбить внутренние органы. Простое похлопывание нужно делать аккуратно, а представьте, если бить молотком? Ушиб мягких тканей точно будет. Если внутренние органы не отобьют, надо будет пациенту радоваться», ― говорит эксперт.
Несомненно, у всех манипуляций с организмом человека и его телом есть последствия. О них некоторые народные лекари даже предупреждают заранее. Но, несмотря на риски, люди идут на подобного рода процедуры осознанно.
К слову, случай с младенцем, которому делали кровопускание, взяли на контроль в Минздраве. Сейчас хиджама-центр, где проводили процедуру, проверяют.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.