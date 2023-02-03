Вслед за хиджамой казахстанцы бросились выравнивать спины молотками

Еще один шокирующий метод народной медицины. В социальных сетях сейчас в топе видео, где костоправы вправляют спину пациентам при помощи молотка и кола, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на 24.kz.Мануальный терапевт и доктор со стажем Юрий Пак утверждает, что научного названия у такой процедуры тоже нет и делают ее люди без медицинского образования.«В медицине главное правило ― не навреди. А ударив молотком, я не знаю, что может быть. Самая последняя стадия массажа ― это вибрация. Там идут ударные техники, делаются руками похлопывания, поколачивания основанием кулаков. И даже эти манипуляции нужно проводить очень осторожно, в районе почек особенно. Можно отбить внутренние органы. Простое похлопывание нужно делать аккуратно, а представьте, если бить молотком? Ушиб мягких тканей точно будет. Если внутренние органы не отобьют, надо будет пациенту радоваться», ― говорит эксперт.Несомненно, у всех манипуляций с организмом человека и его телом есть последствия. О них некоторые народные лекари даже предупреждают заранее. Но, несмотря на риски, люди идут на подобного рода процедуры осознанно.К слову, случай с младенцем, которому делали кровопускание, взяли на контроль в Минздраве. Сейчас хиджама-центр, где проводили процедуру, проверяют.