Нанесли ущерб в 6 миллиардов: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Алматы

Организаторам финансовой пирамиды вынесли приговор в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В районном суде №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении 16 подсудимых по факту руководства структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничества в легализации денег, полученных преступным путем (статья 217 часть 3 "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", 218 часть 1 "Отмывание денег полученных преступным путем").



Суд установил, что один из подсудимых и другие организовали и осуществляли руководство структурными подразделениями финансовой пирамиды в период с мая 2017 года по декабрь 2020 года.



"Согласно разработанному плану, А. и другие, открыли ТОО "Q" и привлекали в него граждан, предлагая инвестировать денежные средства обещая вкладчикам высокие проценты вознаграждения. Вышеуказанные ТОО служили для обогащения денежными средствами ранее обратившихся вкладчиков за счет денежных взносов новых вкладчиков.



Созданная подсудимыми схема являлась финансовой пирамидой, которая запрещена на территории Республики. При этом ТОО имело структурные отделения в городах: Шымкент, Туркестан, Астана, Караганда, Тараз, Актау, Атырау, Уральск, Актобе, Костанай, Павлодар, Усть-Каменогорск, в офисах которых также занимались привлечением новых вкладчиков", - сообщили в суде.



Отмечается, что организаторы проводили рекламные компании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков. Не имея лицензий в экономической деятельности, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке.



"Этими действиями 1 345 потерпевшим нанесен ущерб в особо крупном размере в сумме 6 миллиардов 136 миллионов 223 тысяч 773 тенге", - добавили в суде.



При рассмотрении уголовного дела судом установлены смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного раскаяния, наличии на иждивении у пятерых подсудимых несовершеннолетних детей, а также привлечение к уголовной ответственности впервые, отягчающие обстоятельства органом досудебного разбирательства не вменялись.



"Приговором суда 16 лиц признаны виновными в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничестве в легализации денег, полученных преступным путем. 15 подсудимым было назначено наказание от 6 лет и 2 месяцев до 6 лет и 8 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности с лишением права заниматься деятельностью связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет", - говорится в сообщении.



Еще одному подсудимому назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.