Половина населения Казахстана может оказаться за чертой бедности, – экономист

Каждый 20-й казахстанец пребывает за чертой бедности. Почти у миллиона граждан доход составляет даже меньше прожиточного минимума, сообщает finprom.kz. То есть на каждого члена семьи приходится меньше 40 тысяч тенге. Однако на самом деле ситуация куда хуже, уверены экономисты. По словам Армана Бейсембаева, в нужде проживает 5 миллионов человек как минимум.



Арман БЕЙСЕМБАЕВ, ЭКОНОМИСТ:





- Если мы расширим горизонты определения бедности в стране, допустим, пусть это будет не на уровне МЗП, а верхнюю планку мы возьмем людей с доходами до 150 тысяч тенге – ситуация будет катастрофическая. Вы поймете, что в этой ситуации находится примерно половина населения страны.



Больше всего бедного населения по показателю прожиточного минимума специалисты насчитали в Туркестанской области – свыше 190 тысяч человек или 25 тысяч домохозяйств. В тройку также вошли Алматы и Шымкент. Однако если в южной столице за год удалось слегка улучшить показатели, то в третьем мегаполисе произошел негативный скачок на сразу 26%.