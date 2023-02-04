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Астанчан напугала ученица стоявшая в три часа ночи возле школы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:12
Астанчан напугала ученица стоявшая в три часа ночи возле школы
Иллюстративное фото ИА «NewTimes.kz»
Ребенка с рюкзаком за спиной заметили глубокой ночью на улице проезжавшие мимо люди, передает ИА «NewTimes.kz».

Видео было опубликовано в Instagram-паблике «Astana_sergek».

«В ночь со 2 на 3 февраля 3.20 утра, вроде 26 школа. Вызвали полицию, забрали. Девочка в 1 классе, что могла делать в это время», — говорит голос за кадром.

Пресс-служба департамента полиции Астаны рассказала подробности инцидента, как девочка в три часа ночи оказалась возле школы.

«3 февраля текущего года в 03.26 на канал «102» поступила информация о том, что возле школы по улице Конституции стоит маленькая девочка. В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что несовершеннолетняя проснулась в три часа ночи, одевшись, направилась в школу, так как время на домашних часах показывало 7 часов утра. Факт отсутствия дочери дома родители узнали от полицейских. Законный представитель девочки привлечен к административной ответственности. С данной семьей проведена профилактическая беседа», — рассказали в полиции.

Столичные полицейские поблагодарили всех неравнодушных горожан за бдительность и предупредили родителей о необходимости контролировать местонахождение своих детей.



Источник: newtimes.kz
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