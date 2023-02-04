У полицейского Астаны украли пистолет в туалете полиции

Иностранец подобрал с пола туалета боевой табельный Макаров и ушел восвояси.







Дежурный полицейский отлучился по нужде, снял сбрую с пистолетом, сложил на пол туалета, но внезапный срочный вызов заставил его вернуться на пост, а ствол остался, где и был. Вошедший в туалетную кабинку следом человек не постеснялся, прихватил добычу и покинул здание полиции, сообщает «Голос народа» со ссылкой на КазТАГ.



История была бы байкой, в стиле кинокомедии А.Рогожкина «Особенности национальной охоты», однако, пишут, что - быль.



«19 сентября 2022 года около 15.30 гражданин Узбекистана, зашел в туалет, где в уборной комнате обнаружил табельный пистолет Макарова. Мужчина взял оружие вместе с боеприпасами – восемь патронов, и вышел из полицейского управления», - сообщили корреспонденту КазТАГ информированные источники.



Примечательно, что по данным все тех же источников фигурант-полицейский заприметил свою пропажу вовсе не сразу, а только через 2 часа. А не поленившегося поднять с пола мужчину таки нашли. По камерам видеонаблюдения вычислили, что, скорее всего прихватить «ствол» мог гражданин Узбекистана с желтым пакетом в руках.



Есильским районным судом Астаны он признан виновным в совершении уголовных преступлений, и осужден к лишению свободы сроком на 3 года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.



Какую кару придумали полицейские своему коллеге не сообщается, однако, судя по тому факту, что в СМИ информация о вопиющем инциденте просочилась из информированных источников, возможно, что он отделался незначительными взысканиями. А вот введенный в искушение иностранец сел на 3 года.