В правительстве приняли решение по платным дорогам для грузовых авто

В правительстве приняли решение по платным дорогам для грузовых автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал правительства.
Под председательством премьер-министра Алихана Смаилова в правительстве решили продолжить работу по запуску системы взимания платы за проезд грузовых машин на участках I этапа.
Сообщается, что в первую очередь это коснется транзитного транспорта, пересекающего территорию Казахстана.
«В рамках I этапа на дорогах протяженностью 5,5 тысячи километров установлено порядка 100 арок контроля, оборудованных камерами видеонаблюдения, лидарами, антеннами связи и другими приборами. В частности, на участках I категории протяженностью 1,5 тысячи километров платность внедрена с ноября 2021 года. Это позволяет обеспечивать уход за дорожным полотном, повышать безопасность движения и развивать сопутствующую инфраструктуру», — говорится в сообщении.
Было отмечено, что в целях снижения нагрузки на госбюджет и улучшения качества дорог республиканского значения реализуется проект по внедрению платности на ряде трасс с интенсивным движением.
Премьер-министр подчеркнул, что особое внимание при модернизации дорожной сети нужно уделять усилению видеоконтроля, повышению безопасности водителей и пассажиров
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