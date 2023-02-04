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В правительстве приняли решение по платным дорогам для грузовых авто

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:09
В правительстве приняли решение по платным дорогам для грузовых авто
Фото из открытых источников
В правительстве приняли решение по платным дорогам для грузовых автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал правительства.

Под председательством премьер-министра Алихана Смаилова в правительстве решили продолжить работу по запуску системы взимания платы за проезд грузовых машин на участках I этапа.

Сообщается, что в первую очередь это коснется транзитного транспорта, пересекающего территорию Казахстана.

«В рамках I этапа на дорогах протяженностью 5,5 тысячи километров установлено порядка 100 арок контроля, оборудованных камерами видеонаблюдения, лидарами, антеннами связи и другими приборами. В частности, на участках I категории протяженностью 1,5 тысячи километров платность внедрена с ноября 2021 года. Это позволяет обеспечивать уход за дорожным полотном, повышать безопасность движения и развивать сопутствующую инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Было отмечено, что в целях снижения нагрузки на госбюджет и улучшения качества дорог республиканского значения реализуется проект по внедрению платности на ряде трасс с интенсивным движением.

Премьер-министр подчеркнул, что особое внимание при модернизации дорожной сети нужно уделять усилению видеоконтроля, повышению безопасности водителей и пассажиров


Источник: tengrinews.kz
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