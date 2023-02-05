Можно ли единовременно получить свои пенсионные накопления из ЕНПФ?

Права физических лиц на пенсионные активы согласно положению статьи 50 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» относятся к разряду вещных прав, предусмотренных Законом, и могут быть использованы исключительно на цели, определенные законом, в том числе на осуществление пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения в соответствии с законодательством Республики Казахстан, сообщает Петропавловск.news со ссылкой на ЕНПФ.



Права физических и юридических лиц на пенсионные активы, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов, относятся к разряду вещных прав.



Пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в виде ежемесячных пенсионных выплат по установленному графику и (или) страховых выплат из страховой организации в соответствии с договором пенсионного аннуитета за счет пенсионных накоплений, а также в виде единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.



При этом в случае, если сумма пенсионных накоплений лиц, в связи с достижением пенсионного возраста или наличия инвалидности 1 и 2 групп со сроком бессрочно на дату обращения получателя за выплатой не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно (в 2023 году эта сумма составляет 636 912 тенге (12 * 53 076 тенге)).



До наступления пенсионного возраста начать получать пенсионные выплаты по графику могут также лица с инвалидностью 1 или 2 группы, установленной бессрочно. Единовременные пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются также в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, а именно в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения при наличии одного из следующих условий:



если сумма пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ, имеющаяся на индивидуальном (-ых) пенсионном (-ых) счете (-ах) (ИПС) вкладчика, превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений;



если размер пенсии, а для судей в отставке сумма ежемесячного содержания обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан;



если вкладчиком заключен договор пенсионного аннуитета со страховой организацией. Пенсионные выплаты из ЕНПФ иностранцам и лицам без гражданства, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, представившим документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие факт выезда, осуществляются единовременно.



В случае смерти получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ и не достигшего пенсионного возраста, его семье либо лицу, осуществившему погребение, ЕНПФ выплачивается единовременная выплата на погребение в пределах размера 52,4-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на ИПС средств.



В случае, если остаток пенсионных накоплений на ИПС получателя после осуществления единовременной выплаты на погребение составит сумму, не превышающую размер минимальной пенсии, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, данный остаток выплачивается как выплата на погребение.



Наследникам умершего лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, а также лицам, обратившимся по судебному акту за пенсионными накоплениями, признанными выморочным имуществом, выплата из ЕНПФ осуществляется единовременно.

