Прием заявок на льготные автокредиты начинается в Казахстане

В 10:00 в Казахстане запустят пилотную платформу для приема заявок по программе льготного автокредитования, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Официальный сайт для приема заявок - autonesie.kz
. Для заявки заявителю необходимо иметь компьютер, электронную цифровую подпись (ЭЦП), интернет, а также заранее определиться с автопроизводителем. Зарегистрироваться на платформе можно будет только с территории Казахстана.
Как получить ЭЦП для льготного автокредитования онлайн, можно узнать по ссылке.
Данные заявителя при подаче заявки на сайте будут автоматически сгенерированы с ЭЦП. Заявителю в обязательном порядке нужно будет ввести только номер телефона, выбрать автопроизводителя и подписать заявку. Факт регистрации заявки заявитель сможет проверить на сайте через "Личный кабинет".
Все процедуры по получению кредита и авто необходимо завершить в течение 60 календарных дней начиная с 6 февраля 2023 года. После получения подтверждения об успешной регистрации на сайте вам необходимо обратиться в автосалон для получения счета на оплату и потом идти в банк - участник программы.
В первый день запуска пилотной платформы сможет зарегистрироваться 761 заявитель, затем прием заявок закроют, а функция "Подать заявку" станет неактивной. В последующем прием заявок на платформе обещают проводить ежемесячно для 100 и более заявителей.
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