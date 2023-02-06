Полицейских тайно проверяют на порядочность

МВД поделилось первыми результатами проверки сотрудников на добропорядочность, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.Глава государства утвердил Концепцию антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. В плане действий по ее реализации в 2023 году предусмотрена разработка механизма внедрения проверки на добропорядочность или Іntegrity check в правоохранительных и судебных органах.Запуск пилотного проекта состоялся 11 января.В ведомстве пояснили, что проверки максимально приближены к повседневным ситуациям в работе полицейских, варианты реагирования на них и критерии оценки действий проверяемых лиц. В первую очередь проверили сотрудников и подразделения, которые ежедневно взаимодействуют и контактируют с населением. Это сотрудники патрульной, ювенальной, миграционной полиции, участковые инспекторы полиции, сотрудники модульных и стационарных постов, фронт-офисов, дежурных частей.На начальном этапе акцент сделали на проверку доброжелательности, тактичности обращения с гражданами и умении сотрудников оперативно реагировать на их обращения. Также оценивались все детали: внешний вид сотрудника, материально-техническое оснащение, целевое использование служебных планшетов, видеорегистраторов, жетонов, автотранспорта и тому подобное.Уже провели проверки в департаментах полиции Астаны, Алматы, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях и области Жетысу."Результаты проверок уже показали свою эффективность. Обращения стали обслуживаться более оперативно, сотрудники стремились ответственно подходить к своей работе, корректно и вежливо отвечать, что соответствует принципам сервисной модели.Как показала практика, такая форма работы и внимание к деталям при контакте с гражданами не только дисциплинировала личный состав, но и оказала высокий профилактический эффект. В январе значительно выросло количество привлеченных граждан за административные правонарушения, в том числе связанные с правилами дорожного движения", - уточнили в полиции.К примеру, общее количество выявленных нарушений правил дорожного движения только по Астане возросло до 23 800:- управление транспортном в нетрезвом состоянии – 187;- управление без документов либо не имеющим прав – 603;- непредоставление преимущества в движении – 216;- нарушение законодательства об обязательном страховании – 771;- превышение скорости движения – 16 600;- несоблюдение требований по перевозке пассажиров – 1195;- пользование телефоном за рулем – 313.Как отметили в МВД, полицейские, зная о проведении проверок, во всех обратившихся видят потенциальных проверяющих и добросовестно выполняют свои обязанности.С началом запуска пилотного проекта отмечается также рост сообщений от сотрудников полиции о попытках дачи им взяток. В январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось почти в 3 раза.В настоящее время каждый сотрудник патрульной полиции, участковый инспектор полиции, а также их служебный автотранспорт и помещения оснащены современными фиксаторами всех контактов с гражданами, которые в автоматическом режиме передают информацию либо ее выгружают в центры оперативного управления для реагирования."За дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая штраф либо лишение свободы на срок до пяти лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также сообщаем о недопустимости оказания неповиновения и сопротивления сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей.С начала года зарегистрировано уже 19 таких фактов, а также 44 факта оскорбления представителя власти. Призываем вас подчиняться законам и не допускать противоправных действий, в случае вымогательства незамедлительно сообщать в службу собственной безопасности МВД либо на телефон доверия 1402", - добавили в ведомстве.