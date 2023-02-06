"Просим помощи посольства!" Десятки казахстанцев застряли в аэропорту Стамбула

Десятки граждан Казахстана застряли в международном аэропорту Стамбула из-за отмены рейсов по всем направлениям. Люди уже сутки не имеют возможности вылететь на родину. Об этом корреспонденту Tengritravel.kz рассказал один из пассажиров.Причиной отмены рейсов стал погодный катаклизм - проливной дождь, перешедший в снегопад, а также сильный шторм."В воскресенье, 5 февраля, рейсы Стамбул - Астана переносили несколько раз. В этот же день в 21.00 объявили, что все рейсы отменяются по всем направлениям. Наши граждане не могут получить достоверную информацию. Наблюдаются паника и ажиотаж. Аэропорт полный, все этажи заняты людьми, многие не могут получить информацию, что делать, как им быть. Никто не спал, нет условий", - рассказал пассажир."Люди потратили последние деньги на покупку подарков и так далее. Кто-то пытается сдать билеты, там тоже очередь большая. Так как мы ограничены в информации и из-за языкового барьера, просим помощи у посольства Республики Казахстан", - обратился мужчина.По словам мужчины, с утра застрявшие пассажиры смогли дозвониться до консульства Казахстана в Стамбуле. Там обещали помочь, но пока никакой информации от них не получили."Мы не просим у посольства, у государства помощи в размещении и питании. Для нас самое главное, чтобы нас правильно информировали. Мы находимся в чужой стране, никто не знает турецкий язык. Насколько долго все это продлится, вот в чем вопрос. Нам нужна правильная информационная поддержка. Мы хотим домой, к семьям", - заявил пассажир.