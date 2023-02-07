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Мясо птицы запретили накачивать водой в Казахстане

Просмотров:56 Опубликовано: Сегодня, 08:50
Мясо птицы запретили накачивать водой в Казахстане
Фото из открытых источников
Мясо птицы запретили накачивать водой в Казахстане. При этом установили норму выделения влаги после его размораживания. Ее доля должна быть не более четырех процентов. Об этом заявили в Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Кроме того, запрещается вводить в переработанное мясо птицы пищевые добавки, в том числе фосфаты, консерванты и усилители вкуса. За нарушение требований производителям грозит штраф до 600 тысяч тенге.

Отмечается, что такие стандарты давно действуют в Армении, Беларуси, Кыргызстане и России. Так инспекторы намерены защитить и казахстанского потребителя от опасной продукции.

"О защите нашего потребителя от ввода в заблуждения. Когда вы покупаете килограмм курятины замороженной, приносите домой, размораживаете, и половина оказывается водой. Предусмотрены нормы по запрету инжектирования воды в такое мясо. Добавление различных запрещенных фосфатов и других ингредиентов, чтобы условно на вкус они казались свежими, вкусными. А на самом деле это уже очень старое мясо было", — рассказал председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Куаныш Еликбаев.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 09:00
а как проверять то будут?

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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