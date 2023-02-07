Мясо птицы запретили накачивать водой в Казахстане. При этом установили норму выделения влаги после его размораживания. Ее доля должна быть не более четырех процентов. Об этом заявили в Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".



Кроме того, запрещается вводить в переработанное мясо птицы пищевые добавки, в том числе фосфаты, консерванты и усилители вкуса. За нарушение требований производителям грозит штраф до 600 тысяч тенге.



Отмечается, что такие стандарты давно действуют в Армении, Беларуси, Кыргызстане и России. Так инспекторы намерены защитить и казахстанского потребителя от опасной продукции.



"О защите нашего потребителя от ввода в заблуждения. Когда вы покупаете килограмм курятины замороженной, приносите домой, размораживаете, и половина оказывается водой. Предусмотрены нормы по запрету инжектирования воды в такое мясо. Добавление различных запрещенных фосфатов и других ингредиентов, чтобы условно на вкус они казались свежими, вкусными. А на самом деле это уже очень старое мясо было", — рассказал председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Куаныш Еликбаев.